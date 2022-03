Venäjän iskut jatkuneet huolimatta lupauksesta vähentää ”radikaalisti” sotatoimia Kiovassa ja Tshernihivissä

Ukrainassa Venäjän iskut Kiovan ja Tshernihivin kaupunkien alueilla ovat jatkuneet siitä huolimatta, että Venäjä lupasi Istanbulin-neuvotteluissa vähentää ”radikaalisti” sotilaallista toimintaa näiden kaupunkien lähistöllä.

Kiovan alueeseen kuuluvassa Irpinin kaupungissa, jossa on taisteltu jo viikkojen ajan, pommitukset ovat yhä jatkuneet tauotta, Irpinin kaupunginjohtaja Oleksandr Markushyn kertoi BBC:n mukaan. Kaupunkiin on hänen mukaansa isketty keskiviikkona raketeilla sekä kranaatti- ja tykistötulella.

– Selvästikään täällä ei ole turvallista. Monet ihmiset ovat kuolleet (venäläisten) miinoihin ja tykistötuleen, ja monia ihmisiä on ammuttu kuoliaaksi, hän sanoi.

Markushyn väitti myös Venäjän joukkojen ampuneen siviilejä ja ajaneen sitten heidän päältään tankeilla. Kaupunginjohtajan väitettä ei ole voitu tarkistaa riippumattomista lähteistä.

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjällä on yhä joukkoja Kiovan itä- ja länsiosissa siitä huolimatta, että osa joukoista on vedetty muualle. Ministeriö uskoo taisteluiden yhä jatkuvan esikaupunkialueilla tulevina päivinä.

Myös Tshernihivin kaupunginhallinto kertoi hyökkäysten jatkuneen Venäjän lupauksen jälkeen, CNN kertoi.

Donbassin alueella iskut kiihtyneet

Samaan aikaan Itä-Ukrainassa paikallisviranomaiset kertoivat panneensa merkille Venäjän joukkojen kiihtyneet iskut Donbassin alueella, jonne Venäjä kertoi aiemmin sotatoimiensa jatkossa keskittyvän.

– Me tunnemme selvästi sen, kuinka (sotatoimet) ovat nyt kohdentumassa meidän suuntaamme, sanoi Luhanskin alueen sotilashallinnon johtaja Serhi Haidai.

– Kaikki on jo käytössä täällä: sotakoneet, tykistö, raskaan kaliiperin aseet ja kranaatit. Kaikkiin asutusalueisiin isketään, hän sanoi.

Myös Donetskin sotilasviranomaiset kertoivat iskujen kiihtyneen alueellaan.

Zelenskyi: Ukraina valmistautuu puolustamaan Donbassia

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti, että hän ei usko Venäjän rajoittavan sotatoimiaan.

– Emme usko kehenkään, emme yhtäkään kaunista fraasia, hän sanoi ukrainalaisille pitämässään videopuheessa myöhään keskiviikkoiltana.

– Kyllä, käynnissä ovat neuvottelut. Mutta silti kyse on vasta sanoista, hän sanoi muun muassa Guardianin mukaan.

Zelenskyin mukaan Venäjän joukot valmistautuvat keskittämään nyt taisteluitaan Donbassin alueelle Itä-Ukrainassa. Hänen mukaansa Ukrainan armeija on valmis taisteluihin idässä.

– Me emme anna mitään pois. Taistelemme jokaisesta metristä maa-alueellamme, hän sanoi.

Venäjän varapuolustusministeri Aleksandr Fomin sanoi tiistaina, että Venäjä aikoo vähentää ”radikaalisti” sotilaallista toimintaansa Kiovan ja Tshernihivin kaupunkien lähistöllä Ukrainassa. Fominin mukaan tämän tarkoituksena on lisätä molemminpuolista luottamusta ja luoda sopivat olosuhteet tuleville neuvotteluille ja rauhansopimukseen pääsemiselle.

Fomin kertoi asiasta sen jälkeen, kun Ukrainan ja Venäjän edustajat olivat neuvotelleet rauhasta Turkin Istanbulissa.

– Me tiedämme, että kyse ei ole vetäytymisestä, vaan karkottamisenseurauksista. Se on puolustajiemme työn ansiota. Mutta samalla tiedämme, että Venäjän joukot ovat kerääntyneet Donbassiin uusia hyökkäyksiä varten. Ja valmistaudumme sitä varten, presidentti Zelenskyi sanoi.

CNN:n mukaan Ukrainan neuvotteluryhmä on kertonut, että Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvottelujen on määrä jatkua perjantaina verkkoyhteyden avulla.

Naton Stoltenberg: Venäjä ei vetäydy vaan ryhmittyy uudelleen

Naton tiedustelutietojen mukaan Venäjän joukot Ukrainassa eivät ole vetäytymässä vaan ryhmittäytymässä uudelleen, sanoo sotilasliiton pääsihteeri Jens Stoltenberg. Hänen mukaansa odotettavissa on uusia hyökkäyksiä erityisesti Donbassin alueella mutta myös esimerkiksi Kiovan suunnalla.

– Olemme kuulleet viime aikoina lausuntoja siitä, että Venäjä vähentää sotilaallista toimintaa Kiovan alueella ja pohjoisessa Ukrainassa, mutta Venäjä on jatkuvasti valehdellut aikeistaan, Stoltenberg kertoi.

Stoltenbergin mukaan Venäjän toimia voi arvioida vain tekojen, ei sanojen perusteella.

Hän pitää ilmiselvänä, ettei Venäjällä ole juurikaan halua löytää poliittista ratkaisua Ukrainan sotaan.

Turkki: Venäjän ja Ukrainan ulkoministerit saattavat tavata pian

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov saattaa myös tavata Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban kahden viikon sisällä, kertoo maiden neuvotteluja välittävä Turkki. Myös Venäjä on näyttänyt vihreää valoa mahdolliselle tapaamiselle.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu kertoi televisiohaastattelussa, että viikon tai kahden viikon sisällä mahdollisesti järjestettävä korkean tason tapaaminen pidettäisiin vähintäänkin ulkoministeritasolla.

– Tärkeintä on, että kaksi osapuolta tapaavat toisensa ja sopivat kestävästä aselevosta. Me haluaisimme isännöidä ulkoministerien tapaamista vilpittömänä välittäjänä, Cavusoglu sanoi.

Ulkoministerit Lavrov ja Kuleba tapasivat Turkin Antalyassa maaliskuun alkupuolella.

https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60923158

https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-30-22/index.html

https://www.theguardian.com/world/live/2022/mar/30/russia-ukraine-war-latest-news-russian-troop-withdrawal-designed-to-mislead-says-ukrainian-military-live

Sanna Raita-aho, Ayla Albayrak, Niilo Simojoki

STT

