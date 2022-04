Äänestysinto yllätti kokeneen vaalitarkkailijan Unkarissa: ”En ole ehkä koskaan nähnyt niin innokkaita ihmisiä vaalipaikoilla”

Unkarilaisten äänestysinto yllätti kokeneen vaalitarkkailijan, kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman.

– En ole ehkä koskaan nähnyt niin innokkaita ihmisiä vaalipaikoilla, Kauma kommentoi STT:lle sunnuntai-iltapäivänä.

Kauma toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin vaalitarkkailijana Budapestin esikaupunkialueilla. Hän kertoo, että vaalipäivä on sujunut rauhallisesti ja ihmiset ovat saapuneet vaaliuurnille aktiivisesti.

– On hyvä merkki, että ihmiset kokevat, että äänestämällä voi vaikuttaa, Kauma sanoo.

Vaalitarkkailijan mukaan monessa paikassa äänestyspaikalle on ollut tulijoita jonoksi asti. Kauma oli kollegoineen ehtinyt iltapäivään mennessä kahdeksaan eri äänestyspaikkaan.

– Äskeisessä paikassa kollega laski 70 ihmistä jonossa. Jonot ovat kuitenkin edenneet sujuvasti.

Pääministeriehdokkaat uurnilla sunnuntaina

Unkarin nykyinen pääministeri Viktor Orban äänesti sunnuntaiaamuna Budapestissä. Hän kertoi toimittajille odottavansa ”suurta voittoa”. Unkarin äänestystulosta seurataan tarkkaan myös Euroopassa, sillä Orbanin Venäjä-myönteisyys on puhututtanut viime viikkoina lännessä Ukrainan sodan aikana.

Orbanin haastaja, oppositiokoalition pääministeriehdokas Peter Marki-Zay kävi äänestämässä vaimonsa ja seitsemän lapsensa kanssa osallistuttuaan sunnuntaimessuun kotikaupungissaan Hodmezovasarhelyssä. Marki-Zayn mukaan oppositio on joutunut käymään vaalitaistoa ”epäreiluissa ja mahdottomissa olosuhteissa”.

– Huolimatta lopputuloksesta vaalit eivät ole olleet vapaat, Marki-Zay sanoi viitaten opposition näkymättömyyteen Ukrainan valtiojohtoisessa mediassa.

Orban on kiistänyt Marki-Zayn kritiikin.

Maassa yli 200 kansainvälistä vaalitarkkailijaa

Etyj lähetti vaalitarkkailijoita Unkariin ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen maan heikentyneen oikeusvaltiokehityksen takia. Paikalla on yli 200 kansainvälistä tarkkailijaa. Suomesta paikalla ovat Kauman lisäksi kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Tom Packalén sekä kansainvälisten suhteiden asiantuntija Maria Fagerholm.

10 000 vaalihuoneistoa avautuivat Ukrainassa aamukuudelta ja äänestysaikaa on iltaseitsemään asti eli kello kahdeksaan Suomen aikaa.

Etyjin vaalitarkkailijat kiertävät vaalipaikkoja kunnes vaalihuoneistot sulkeutuvat, minkä jälkeen he jäävät tarkkailemaan ääntenlaskua.

– Tässä ollaan kansan asialla, jotta ne ihmiset ja puolueet tulevat valituksi, joita kansa haluaakin. Emme ole yksittäisen vallanpitäjän tai puolueen asialla vaan työskentelemme, jotta kehitys menisi demokratian suhteen eteenpäin, Kauma sanoo.

Vaalitarkkailijoiden raportti julkaistaan huomenna iltapäivällä.

– Oikeusvaltiokehitys on Unkarin kohdalla se, mihin kiinnitetään huomiota, että pysytään yhteisillä linjoilla, joihin EU:ssa on sitouduttu, Kauma kertoo.

Kaisu Suopanki

STT

