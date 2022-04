Aftonbladet: Kyselyssä jo 57 prosenttia ruotsalaisista kannattaa Naton jäsenyyttä

Kannatus Nato-jäsenyydelle on jatkanut kasvuaan Ruotsissa. Sanomalehti Aftonbladetin teettämässä kyselyssä jäsenyyttä kertoo kannattavansa 57 prosenttia vastaajista. Jäsenyyttä vastusti 21 prosenttia.

Kannatus kasvoi kuudella prosenttiyksiköllä kuukauden aikana. Vielä maaliskuussa saman lehden aiemmassa kyselyssä jäsenyyttä kannatti niukka 51 prosentin enemmistö.

Lehden mukaan sosiaalidemokraatteja äänestävistä 41 prosenttia on nyt jäsenyyden kannalla ja kasvua on 12 prosenttiyksikköä. Sosiaalidemokraatteja kannattavien Nato-vastustajien osuus laski 8 prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Kolmannes ei osannut kertonut kantaansa, ja myös epävarmojen osuus oli laskenut kuukauden takaisesta.

– Yhä useampi sosiaalidemokraatti ajattelee, että Ruotsin pitäisi olla Naton jäsen, siinä on selvästi tapahtunut nopea käänne. Mielipiteet ovat jakautuneet siten, että kolmannes epäröi ja neljännes kieltäytyy. Tästä tulee herkkä tasapainoilu (pääministeri) Magdalena Anderssonille, toteaa kyselyn tehneen DemoskopinKarin Nelsson.

Demoskopin Aftonbladetille tekemään kyselyyn vastasi 1 177 yli 16-vuotiasta ihmistä Ruotsissa. Kysely toteutettiin 14.-19. huhtikuuta verkossa.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1O90qq/kraftigt-okat-stod-for-nato-57-procent-vill-ga-med

STT

