Ähtärin eläinpuistoon toivotaan loppukesästä kolmatta pandaa – Lumi ja Pyry parittelivat pääsiäisenä

Ähtärin eläinpuistoon Etelä-Pohjanmaalle toivotaan tänä vuonna kolmatta pandaa, eläinpuiston tiedotteessa kerrotaan. Puiston pandakaksikon naaras Lumi on pääsiäisen aikana keinosiemennetty, minkä lisäksi se on paritellut urospanda Pyryn kanssa.

Jos pentu syntyy, se on joka tapauksessa pandojen yhteinen, koska keinohedelmöitys tehtiin Pyryn siemennesteellä, tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan hedelmöityksen onnistuminen selviää kuitenkin vasta muutamia viikkoja ennen mahdollisen pennun syntymää. Eläinpuistosta arvioidaan, että pandapentu voisi syntyä loppukesästä tai alkusyksystä.

Ähtärin eläinpuisto on mukana kansainvälisessä uhanalaisten pandojen suojeluhankkeessa. Yksi hankkeen tavoitteista on vahvistaa pandojen geeniperimää tarhattuina syntyneiden jälkeläisten avulla, tiedotteessa sanotaan.

Jos Pyry ja Lumi saavat pennun, se viettää eläinpuiston toimitusjohtajan Arja Väliahon mukaan Ähtärissä kahdesta neljään vuotta. Tämän jälkeen pennun matka jatkuu Kiinaan rakennettavaan uuteen kansallispuistoon.

– Pentu siirretään (Kiinaan) sen kasvettua aikuiseksi, ja tämän yksilön pentu tulee elämään sitten aikanaan villinä kansallispuistossa. Tämä on sitä lajiensuojelutyötä, jossa olemme mukana, Väliaho kertoo.

Taloustilanne on edelleen vaikea

Ähtärin eläinpuisto on ollut talousvaikeuksissa pitkään. Pandoja uhkasi viime vuoden lopulla palautus Kiinaan, ellei puisto saisi taloudellista tukea. Pandakaksikko saapui Suomeen vuonna 2018, ja ne ovat Ähtärissä 15 vuoden vuokrasopimuksella.

Vuokrahinta on pidetty salassa. Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2017 uutiskanava al-Jazeeran selvityksestä, jonka mukaan pandaparin vuosimaksu olisi noin 900 000 euroa.

Lopulta joukko kiinalaisia yrityksiä tuli vuoden lopussa hätiin, jotta pandojen suojeluohjelma pystyi jatkumaan Ähtärissä.

– Kiinalaiset yhteistyökumppanimme ovat pitäneet lupauksensa ja tukeneet meitä tässä lajiensuojeluprojektissa, Väliaho sanoo.

– Heiltä saatu puoli miljoonaa euroa oli erittäin tervetullut apu meille. Toivomme, että yhteistyö kiinalaisten yritysten kanssa jatkuisi myös tulevaisuudessa.

Väliahon mukaan eläinpuiston taloustilanne on edelleen haasteellinen. Koronatilanteen hellittäminen povaa alkavasta kaudesta kuitenkin edellisiä parempia.

– Ei voi sanoa, että kaikki epävarmuus olisi poistunut. Toimimme osakeyhtiöpohjalla, ja liikevaihto määrittelee meidän tulevaisuutemme. Ratkaisuja etsitään koko ajan tähän taloushaasteeseen, Väliaho sanoo.

– Paljon riippuu tulevasta sesonkikaudesta. Siinä mielessä nyt näyttää paremmalta, että luokkaretkiä ja ryhmämatkoja on varattua aikaisempia vuosia enemmän, kun koronatilanne on rauhoittunut.

Eetu Halonen

STT

