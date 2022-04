Aika on Ukrainan puolella ja Venäjää vastaan, katsovat asiantuntijat – Venäjä yrittää saavuttaa edes jonkin maalin Itä-Ukrainassa voitonpäivään mennessä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi maanantaina illalla Venäjän aloittaneen suurhyökkäyksensä Itä-Ukrainan Donbassin alueen valloittamiseksi. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseerin, kapteeni Antti Pihlajamaan mukaan tässä vaiheessa saatavilla on vain rajoittunut kuva siitä, mikä tilanne on Itä-Ukrainan rintamalla.

– On vaikea sanoa, onko tässä suurhyökkäys sanan kaikissa merkityksissä käynnissä vai ollaanko ikään kuin luomassa edellytyksiä vielä isommalle hyökkäykselle, hän arvioi STT:lle.

Tiistaina myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän aloittaneen ”erikoisoperaation toisen vaiheen” Luhanskin ja Donetskin niin kutsuttujen kansantasavaltojen ”vapauttamiseksi”. Kansantasavallat ovat Venäjän luomia ja tukemia separatistihallintoja, jotka eivät ole saaneet haltuunsa koko Donbassin aluetta.

Pihlajamaan mukaan tiedossa on, että muun muassa tykistö- ja ohjustulen käyttö on lisääntynyt Itä-Ukrainassa.

– Käynnissä on iso sotilasoperaatio, mutta onko tämä se povattu suurhyökkäys, siitä ollaan ehkä päivän parin sisällä viisaampia. (…) Voi olla, että nyt nähdyillä pienemmillä hyökkäyksillä pyritään sitomaan Ukrainan joukkoja, minkä jälkeen käynnistetään pohjoisesta Izjumin suunnalta laajempi hyökkäys, Pihlajamaa sanoo.

Tutkijaupseerin mukaan Venäjän poliittiset tavoitteet Ukrainassa ovat yhä kunnianhimoisia, mutta samalla Venäjä näyttää tiedostavan, että ainakin lyhyellä aikavälillä se voi saavuttaa sotilaallisesti vain pienempiä tavoitteita Itä-Ukrainassa.

– Puhetapa siitä, miten kauan Ukraina voi kestää, ei ole enää osuva. Ukrainan valtiollinen olemassaolo ei ole enää akuutisti vaakalaudalla, vaikka tilanne on erittäin kriittinen.

Venäjä haluaa esitellä jotain tulosta voitonpäivänä

Asiantuntijoiden mukaan sodassa aika on Ukrainan puolella ja Venäjää vastaan. Talouspakotteet rajoittavat Venäjän sotateollisuuden kykyjä joukkojen täydennyksiin samalla kun Ukrainaa vahvistaa jatkuva asevirta erityisesti Yhdysvalloista. Näiden aseiden merkitys kasvaa sitä suuremmaksi, mitä pidempään sota jatkuu.

– Ihan ilmiselvästi aika on Ukrainan puolella, kuten se on ollut oikeastaan ensimmäisestä viikosta lähtien. Mitä hitaammin ja tahmeammin Venäjän hyökkäys on edennyt, sitä paremmaksi Ukrainan asema on koko ajan muuttunut, arvioi STT:lle everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa (ei sukua Antti Pihlajamaalle).

Venäjän uskotaan pyrkivän tiristämään Itä-Ukrainan taisteluista jonkin kouriintuntuvan tuloksen, jota voitaisiin esitellä kotiyleisölle voittona 9. toukokuuta koittavaan voitonpäivään mennessä. Venäjälle symbolisesti tärkeänä merkkipäivänä juhlistetaan Neuvostoliiton voittoa Natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa. Ukrainan sodassa tällainen tulos voisi olla Donbasin alueen saaminen kokonaan Venäjän haltuun sekä Mariupolin valloitus, jolla saataisiin viimeisteltyä Venäjän kaipaama maasilta Krimin niemimaalle.

– Siihen ollaan ilmeisesti pyrkimässä, että voidaan jonkinlaisesta voitosta puhua. Sotahan ei siinä vaiheessa tietenkään ole ohi, mutta puheita pidetään 9.5. ja jotain perää pitäisi puheissa olla, arvioi Juhani Pihlajamaa.

Juhani Pihlajamaan mukaan Venäjä tuskin kykenee voitonpäivään mennessä saamaan kokonaan haltuunsa kaikki alueet, joita se pitää osana Luhanskin ja Donetskin itsenäisiksi julistamiaan kansantasavaltoja.

Lassi Lapintie

STT

