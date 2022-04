Äiti tyhjensi tyttärensä vastaremontoitua asuntoa Borodjankassa, missä Venäjän pommit halkaisivat kerrostaloja kahtia

Borodjankan tuhot eivät ole tästä maailmasta. Tai niiden ei pitäisi olla.

Venäjän pommit ovat halkaisseet kahtia ison kerrostalon vastapäätä kaupungin pääaukiota. Siinä, mihin kuuluisi ainakin kahdeksan asuntoa, ammottaa nyt reikä.

Saman korttelin muissa taloissa vauriot ovat samanlaisia. Niistä taloista, joista pommit eivät ole vieneet kokonaisia osia, seinät ja ainakin ikkunat ovat tulleet alas. Moniin asuntoihin näkee kokonaan sisälle.

Taloissa on täytynyt asua lapsiperheitä. Sisäpihalla on suuri leikkipuisto, ja talojen edustalle on päätynyt, räjähdysten voimasta tai muutoin, lasten tavaroita. Maitohampaille tarkoitettu hammasharja ja Uno-pelikortteja lojuu kuraisena maassa.

Pistorasiat on kerätty talteen

Yhden rapun eteen on pysäköity pakettiauto ja viereen on tuotu tavaraa. Peilikaappi, uuni, pesukone, lavuaari ja lämminvesivaraaja. Nainen ja teini-ikäinen poika kantavat ulos lisää. Rappukäytävässä on lappu, joka muistuttaa, että rakennuksesta mahdollisesti löytyviin miinoihin, ammuksiin ja kranaatteihin ei saa koskea.

Asunnon ovi on auki. Sisällä Antonina Ostaptshuk, 69, etsii lisää pelastettavaa. Paljoa asunnossa ei enää ole. Pistorasiat on kerätty talteen, makuuhuoneessa on vielä parivuode. Olohuoneen ikkunan tai parvekkeen paikka on repeytynyt auki. Lattialla on lasia ja seinän palasia.

Ostaptshuk sanoo, että asunnossa asui hänen tyttärensä perheineen. Hän ja tyttären ystävät ovat tulleet tyhjentämään paikkaa.

– Kuinka kaunis asunto, hän sanoo.

Olohuoneen seinät on maalattu keltaisiksi, ja lattiassa on kalanruotoparketti. Ostaptshukin mukaan asuntoon oli tehty remontti vain kaksi viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä. Nyt talo joudutaan purkamaan, hän sanoo.

”Itken koko ajan”

Ostaptshuk sanoo, että tytär ja perhe onnistuivat pakenemaan kotoaan ennen pommitusta. Tien toisella puolella samassa pommisuojassa oli hänen mukaansa 130 ihmistä.

Ihmiset lähtivät Ostaptshukin mukaan kaupungista jalan. He kulkivat kymmenen hengen ryhmissä lähikylään, mutta näkivät siellä venäläisiä sotilaita. Perhe pääsi kuitenkin lopulta turvaan ja on nyt evakossa Keski-Euroopassa.

Ostaptshuk itse asuu Korostenissa Zhytomyrin alueella Pohjois-Ukrainassa. Hän sanoo, ettei heidän kaupunkiaan pommitettu, mutta he näkivät kuinka kaupungin yli lensi ohjuksia.

Ostaptshukin on vaikea löytää sanoja kuvailemaan vointiaan.

– Itken koko ajan. Toivon vain, että sota loppuisi.

Runoilijan patsas häväisty

Borodjankan keskusaukiolla on 1800-luvulla eläneen ukrainalaisen runoilijan ja kansallisen liikkeen keulakuvan Taras Shevtshenkon rintakuva. Patsasta on ammuttu päähän ja se on romahtanut jalustallaan siten, että Shevtshenko näyttää katsovan murheellisena maahan.

Borodjanka sijaitsee noin 50 kilometriä Kiovasta luoteeseen. Ukrainan kärsimysten symboliksi nousseen Butshan tavoin Borodjankasta on löytynyt joukkohautoja, ja asukkaat ovat kertoneet kidutuksista ja raiskauksista.

Venäjän joukot vetäytyivät Borodjankasta kuun alussa. Poliisin mukaan kylän lähistöltä löytyi sen jälkeen kahdesta haudasta yhdeksän siviilin ruumiit, joista osassa näkyi merkkejä kidutuksesta.

Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: