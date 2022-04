Tappara on selviytynyt ensimmäisenä joukkueena jääkiekkoliigan finaaleihin. Se kukisti viidennessä välieräpelissä kotijäällään KooKoon 4-1 ja eteni finaaleihin otteluvoitoin 4-1.

Yhdeksännen kerran peräkkäin SM-mitaleista pelaava Tappara teki Tampereella KooKoota vastaan kaksi alivoimamaalia. Tapparan hyökkääjä Petteri Puhakka osui ottelussa kahdesti.

Tappara on pelannut liigafinaaleissa viimeksi vuonna 2018.

Toinen finaalipaikka on huomenna katkolla TPS:lle vieraissa Ilvestä vastaan.

