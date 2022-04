Alkava viikko on hyvin talvinen – ajokeli paikoin erittäin huono

Ilmatieteen laitos ennustaa alkavalle viikolle erittäin talvista säätä.

Tänään maanantaina on luvassa runsaita lumisateita maan itä- ja eteläosaan. Lunta voi kertyä 10-15 senttimetriä. Lumisateet jatkuvat etelärannikolla myös tiistaina.

Sääennusteen mukaan ajokeli muuttuu laajalti erittäin huonoksi maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Raskas lumi saattaa aiheuttaa myös paikoin sähkökatkoja eteläisessä Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan säätilanne on lumen vuoksi vuodenaikaan nähden epätyypillinen, ja lämpötila on 2-4 astetta tavanomaista kylmempi.

STT

Kuvat: