Alku hyvin, loppu hyvin – finaalien sujuminen hyvin vaatiikin Vilppaalta sitten jo kovempaa suorittamista

Salohallissa oli sunnuntai-iltana mahdollisuus kokea jonkinlaista takaumaa kahdeksan vuorokauden taakse. Kentällä olivat viidennessä välierässä samat joukkueet kuin ensimmäisessä, ja pelitapahtumatkin etenivät paljolti identtisesti.

Salon Vilpas ratkaisi ensimmäisen ja toisen ottelun erittäin nopeasti sekä toisti saman viidennessä, lukemiin 81–64 päättyneessä pelissä.

Alku hyvin, välissä jotain ihan muuta, loppu loppuottelut tuoden hyvin.

Finaali hyvin Karhubasketia vastaan?

Hyvä kysymys, kovaa suorittamista siihen ainakin vaaditaan.

Vilppaan kasvatti Roope Ahonen tulee pelaamaan urallaan toista kertaa SM-finaaleissa. Edellinen yritys päätyi hopeaan Bisonsissa kaudella 2014–2015.

– Upea tunne päästä finaaleihin kasvattajaseurassa. Ei oikein vielä edes tajua, mitä jo tässä vaiheessa on saavutettu. Alkukausi oli kuitenkin niin vaikea, Ahonen kertasi.

Koronan melko hiljattain potenut takamies alkaa sunnuntain perusteella päästä sen vaikean alkukauden jälkeen vähitellen vauhtiin.

Vilpasta ei voinut luonnehtia erityisen huolelliseksi kolmannessa ja neljännessä välierässä. Sunnuntain ottelun alussa se sitä oli: joukkue ehti kerätä yksitoista koriin johtanutta syöttöä ennen ensimmäistä pallonmenetystä.

Ottelu eteni muutenkin ensimmäisen puoliajan osalta lähes niin samalla tavalla kuin viime viikon lauantaina, että kyseisen ottelun raportointi voitaisiin toistaa tässä. Vilpas ei sallinut Katajalle käytännössä ainuttakaan helppoa koria koko 20-minuuttisella.

Katajan hyökkäysaika loppui kolme kertaa, ja ainoa onnistunut kolmen pisteen heitto tuli kuvaavalla tavalla. Niko Mattila roiskaisi epätoivoiselta näyttäneen yrityksen hyökkäysajan viimeisillä sekunneilla.

Samaan aikaan Vilpas naulasi omat monin paikoin vapaat kaukoheittonsa koriin hyvillä prosenteilla ja vapautti Bryan Griffinin donkkipuuhiin. Nick Griffin epäonnistui taas seitsemässä ensimmäisessä heitossa.

Nick Griffinin herääminen ja Vilppaan pienet nukahtelut kavensivat 23 pisteen taukojohdon 15 pisteeseen. Sen jälkeen Rahlir Hollis-Jeffersonille vihellettiin hyökkääjänvirhe ja päävalmentaja Petri Virtaselle tekninen virhe.

Luvunlasku Katajalle alkoi uudestaan, eikä sitä tarvinnut enää lopettaa.

Kaikki runkosarjatapahtumat huomioiden Karhubasket on kotiedullaankin loppuottelujen suosikki. Se on pelannut tällä kaudella 38 ottelua ja hävinnyt vain kuusi. Näistä kolme on kuitenkin aiheuttanut Vilpas, joka johtaa siis keskinäisiä otteluita 3–1.

Toki joukkueiden pelanneet kokoonpanot poikkesivat keskenään hyvinkin paljon eri ottelujen välillä.

Joko aloitellaan klassiset suosikin paineiden vierittämiset toiselle joukkueelle, Vilppaan kapteeni Mikko Koivisto?

– Voidaan aika paineitta lähteä, sillä Kauhajoki on ollut läpi kauden muita joukkueita edellä. Mutta on ollut pitkä matka siihen, että päästään tähän vaiheeseen. Emme me ilmaiseksi lähde mitään antamaan, Koivisto linjasi.

Koko joukkueen voimin ja siltä osin terveenä sunnuntaina pelannut Vilpas aloittaa parin huilipäivän jälkeen valmistautumisen loppuotteluihin keskiviikkona. Seuran vappua maustaa And1-junioriturnaus perjantaista sunnuntaihin.

Katajalle jo pronssiottelu on nykykokoonpanolla iso asia.

– Ensinnäkin olen helvetin ylpeä, että olemme siinä pronssiottelussa. Ei kukaan uskonut meihin eikä meidän pitänyt mitalipeleissä olla. Kapteeni lähti juuri ennen pudotuspelejä ja muilla oli loukkaantumisia siellä sun täällä, totesi heittävä takamies, Mikko Koiviston ”heittokoulussakin” ollut Tomi Lommi.

Korisliigan 5. välierä: Vilpas–Kataja 81–64 (19–12, 25–9, 22–19, 15–24)

Vilpas finaaleihin otteluvoitoin 4–1

Vilppaan pisteet/levypallot: Bryan Griffin 19/8, Brian Fobbs 13/4, Marcus Lovett Jr. 13/1, Jeremiah Wood 11/7/5 syöttöä, Roope Ahonen 10/2/6 syöttöä, Mikko Koivisto 5/2, Riku Laine 4/5, Juho Nenonen 2/2, Niilo Kärkkäinen 2/2, Perttu Blomgren 2/3, Trey Niemi 0/1.

Kataja: Nicholas Griffin 15/1, Rahlir Hollis-Jefferson 13/8, Tomi Lommi 10/3, Mikael Laihonen 9/1, Rhamel Brown 8/6, Chris McKnight 4/5, Niko Mattila 3/0, Valtteri Mervola 2/1, Joona Tuomala 0/1.

Levypallot: 39–27

Syötöt: 25–9

Menetykset: 11–12

Heittoprosentit:

1 p: 64–77

2 p: 56–55

3 p: 33–22

Erotuomarit: Johannes Sarekoski, Miltos Ioannidis, Topias Antinmaa.

Yleisöä: 1 043.

OHO!

Vilppaan plusmiinuslukuja välieräsarjasta: Brian Fobbs +67, Mikko Koivisto +64, Jeremiah Wood +62… Bryan Griffin +3, Perttu Blomgren -26.

1. finaali Karhubasket–Vilpas ma 2.5. kello 18.30 Kauhajoen liikuntahallilla.