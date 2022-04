Analyysi: Vilpas on Katajaa kokeneempi ja monipuolisempi – siksi finaaleja pelataan taas Salossa

Sami Toiviaisen valmennuskauden kumpaakin joukkuetta on kutsuttu ”playoff-joukkueeksi”.

Väitteelle tuli viime keväänä katetta Suomen mestaruuden muodossa. Tänä keväänä Vilpas pelaa taas mitaleista ja aloittaa välieräsarjansa Katajaa vastaan lauantaina Salohallissa.

Mutta mikä tekee Vilppaasta playoff-joukkueen? Esiin nousi neljä tärkeää asiaa.

1) Kokemus

Ilmiselvin asia. Juho Nenonen on kaikkien aikojen pudotuspelien ottelutilaston kakkonen (137) ja Mikko Koivisto (93) lähestyy sadan pudotuspelin rajaa. 37-vuotias Jeremiah Wood pelasi ensimmäisen kerran Korisliigan pudotuspelejä keväällä 2009 ja 24-vuotias Riku Laine pelaa jo viidettä kertaa välierissä.

Nämä pelaajat osaavat erottaa oleellisen epäoleellisesta ja suhtautua voittoihin ja tappioihin oikein. Juuri mikään ei heitä heilauta.

– Kokeneet pelaajat pitävät myös huolen siitä, etteivät nuoremmat pelaajat leiju tai luule liikoja, Toiviainen muistuttaa.

2) Materiaalin laajuus

Vilppaalla on käytännössä kaksi tasavahvaa viisikkoa eli kaksi vaihtoehtoa jokaiselle pelipaikalle. Materiaalin laajuus koetaan usein jaksamiskysymyksenä ja niin sanottuna ”särkymävarana”, mutta ensisijaisesti laaja materiaali mahdollistaa aidon monipuolisuuden.

– Meillä riittää vaihtoehtoja. Paljonko niitä käytän tässä vaiheessa kautta, on taas eri asia. Tietyt pelaajat (esim. Laine) voivat olla kentällä vain kolme minuuttia ja puolustaa sen ajan täysillä ja antaa muille huilia.

– Laaja materiaali mahdollistaa myös kilpailullisuuden harjoituksissa. Kukaan ei pääse helpolla, Toiviainen muistuttaa.

3) Erikoisosaaminen

Vilppaan tärkein erikoisosaaminen on Woodin poikkeuksellinen syöttötaito ja hänen kauttaan pelattavat hyökkäyssetit.

Pitkissä ottelusarjoissa puolustaminen nousee kuitenkin entistä tärkeämpään rooliin. Viime keväänä Vilppaalla oli sarjan paras puolustaja Myles Stephens, tänä keväänä Brian Fobbsin rooli on samankaltainen, joskaan Fobbs ei ole niin suvereeni puolustaja kuin Stephens.

– Toisaalta Fobbsin hyökkääminen (lue: heittotaito) on vähän parempaa kuin Stephensillä, joten kokonaispaketti on lähes sama, Toiviainen vertailee.

Koiviston ensisijainen erikoisosaaminen on hänen heittouhkansa, joka sitoo puolustajia ja luo lisätilaa muille. Mutta Koiviston puolustaminen on paljon luultua parempaa, josta tuoreimpana esimerkkinä Pyrinnön Osku Heinosen nollaaminen.

4) Nousujohteisuus

Vilpas näytti todella hyvältä syyskuussa Mestarien liigan karsinnassa. Syyskaudella joukkue kävi kuitenkin syväkyykyssä, joulukuu oli jo loistava, mutta koronatauon jälkeen joukkue koki ”minilaman”.

Sen jälkeen Vilpas on palannut nousu-uralle. Sekä perustaso että huipputaso ovat nousseet merkittävästi viimeisen kahden kuukauden aikana.

Tällä hetkellä Vilpas vaikuttaa koettujen vaikeuksien jälkeen jopa yllättävän valmiilta joukkueelta, joka on pystynyt peittämään valuvikojaan, kuten Marcus LoVettin ja Perttu Blomgrenin pelinteon.

Vilpas on myös yllättävän terve. Ainoastaan Trey Niemi joutuu olemaan sivussa kahdesta ensimmäisestä välieräottelusta. Wood kärsi alkuviikosta flunssan, mutta oli jo perjantaina harjoituksissa.

Kiirastorstain harjoituksissa Woodia muuten tuurasi eräs Teemu Rannikko, joka näytti puuttunutta polvitukea ja yhtä harhasyöttöä lukuun ottamatta lähes samalta ”Taikurilta” kuin vuosi sitten.

Näistä lähtökohdista Vilpas ei voi olla muuta kuin suursuosikki Katajaa vastaan. Vilpas on kokeneempi, Vilppaan materiaali on laajempi ja Vilppaalla on enemmän erikoisosaamista.

Lisäksi Pyrintö-sarja valmisti Vilpasta vastaamaan pudotuspeleissä kasvavaan fyysisyyteen. Pyrintö-sarja antoi myös joukkueelle tarpeellisen herätyksen, kun Pyrintö jätti kolmannessa ottelussa Vilppaan kotikentällään 57 pisteeseen.

Toisaalta Petri Virtasen Kataja on parantanut viimeiset kolme viikkoa peliään valtavasti. Joukkueen puolustaminen on erittäin kurinalaista ja virheetöntä. Hyökkäyksessä korienteko jakautuu monelle eri pelaajalle, vaikka keskellä kenttää tehtyihin palloscreeneihin perustuva hyökkäys ei monipuolista olekaan.

Vilpas kuitenkin pystyy vastaamaan Katajalle jokaisella pelipaikalla, eikä Katajalla ole ainuttakaan todellista ja toistuvaa hyökkäysuhkaa.

On kuitenkin muistettava, että nyt pelataan välieriä. Keskinkertainen joukkue ei voita Korisliigan pudotuspeleissä ainuttakaan ottelusarjaa. Puhumattakaan, että se pudottaisi runkosarjan kakkosen (Kouvot), kuten Kataja teki.

Lisämielenkiintoa ottelusarjaan tuo se, että neljäs ottelu on samalla Joensuun uuden Motonet Areenan vihkiäisottelu.

SSS-arvio: Vilpas finaaliin voitoin 4–1.

1. välierä Vilpas–Kataja Salohallissa lauantaina kello 17

Lähtökohdat: Maanantaina jatkopaikkansa varmistaneella Vilppaalla on kotiedun lisäksi kahden päivän lepoetu. Kataja varmisti jatkopaikkansa vasta keskiviikkona Kouvolassa, joten kilometrejä on alla reilusti enemmän. Onko Kataja pystynyt nollaamaan kauden pelastaneen saavutuksensa? Onko Vilpas liian luottavainen ja rento kuten Pyrintö-sarjan kolmannessa ottelussa?

Seuraa häntä: Tomi Lommi

Black Sabbathin perustajajäsenen lähes täyskaima on ollut pudotuspeleissä loistava. Lommi on Katajan harvoja heittouhkia, vaikka hänelle ei ensisijaisesti heittopaikkoja pelatakaan.

Kokoonpanot:

Vilpas: Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Brian Fobbs, Niilo Kärkkäinen, Marcus LoVett, Riku Laine, Jeremiah Wood, Bryan Griffin. Poissa: Trey Niemi.

Kataja: Tomi Lommi, Niko Mattila, Valtteri Pihlajamäki, Rhamel Brown, Chris McKnight, Rahlir Hollis-Jefferson, Nick Griffin, Mikael Laihonen, Valtteri Mervola, Joona Tuomala. Ei poissaoloja.

Tulosennuste: 81–69