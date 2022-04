Vilppaan ja Pyrinnön puolivälieräsarjan ahdas ja vähäkorinen avausottelu maanantaina Salohallissa jätti enemmän kysymyksiä kuin toi vastauksia.

Toinen osa Pyynikin palloiluhallilla ei taas jättänyt mitään epäselvää: mitä pidemmälle ottelusarja on edennyt, sitä suuremmaksi tasoero on kasvanut Vilppaan eduksi.

Tällä hetkellä Vilppaan jatkopaikan todennäköisyys on noin 98 prosenttia – tosin keskiviikon pelitapahtumien perusteella lukema tuntuu jopa liian pieneltä!

Vilppaan etukäteen suurimmaksi heikkoudeksi arvioitu yksi vastaan yksi -puolustaminen on ollut korkealuokkaista ja puolustukseen paluu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta nöyrää.

Vaikka Pyrintö on saanut jokaisessa neljänneksellä 1–2 helppoa koria, on se joutunut tekemään keskimäärin Vilpasta suuremman työn korien eteen ja on joutunut tyytymään pisteodottamaltaan huonoihin kahden pisteen hyppyheittoihin.

Keskiviikon ottelun viimeisen sekunnin roskaiseen donkkiin päättänyt Ike Smith on toki tehnyt kahteen otteluun 38 pistettä, mutta se työmäärä ja aika, jonka Smith on pisteisiinsä käyttänyt, on passivoittanut Pyrinnön pelaamista ja satanut Vilppaan laariin. Kun vielä Osku Heinonen pääsi keskiviikkona tasan kerran vapaaksi puolustusvirheen seurauksena, voi Vilppaan puolustussuoritusta pitää lähes täydellisenä.

Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen vakuutti maanantaina, että Vilppaan kannattaa hyökkäyksessä pelata jatkossakin sisälle.

Toiviaisen kirkassilmäinen vakuutus olikin kokeneen koutsin sumutus: Vilpas ei enää ajanut Pyrinnön sumppuun vaan laittoi Jeremiah Woodin operoimaan peliä ”highpostissa” eli vapaaheittoviivan kulmassa.

Kaikista joukkueista juuri paikkapuolustusta pelanneen Pyrinnön olisi luullut osaavan reagoida tähän liikkeeseen, mutta Woodin syöttötaito yhdistettynä Vilppaan kaukoheittovoimaan on edelleen niin poikkeuksellinen ase, että jos siihen joutuu reagoimaan ottelun sisällä, on jo liian myöhäistä.

Maanantaina Vilppaan pääoptiot Bryan Griffin ja Mikko Koivisto tekivät yhteensä vain neljä pistettä, mutta keskiviikkona Wood ruokki kaksikon kylläiseksi: Woodin syötöistä Koivisto upotti neljä kolmosta ja Griffin neljä kakkosta. Wood jakoi yhteensä 11 koriin johtanutta syöttöä, joista Vilpas teki yhteensä 27 pistettä!

Woodin 11 syöttöä ja Vilppaan 18 kolmen pisteen koria ovat kumpikin seuran pudotuspeliennätyksiä.

Ennen kaikkea Vilpas hyökkäsi koko viisikolla ja malttoi jatkaa syöttöketjuja niin pitkälle, että hyvä heittopaikka muuttui erinomaiseksi heittopaikaksi.

Vilppaan asema kevään mestaruusbarometrissä on vankistunut entisestään. Samalla puolella kaaviota Kouvot ja Kataja ovat jo pelanneet kaksi loppuun asti tasaista peliä, eikä olisi yllätys, jos sarja venyisi täyteen mittaan.

Vilpas ei siis pelaa lauantaina Salohallissa pelkästään välieräpaikasta vaan lepo- eli kilpailuedusta välieriin.

Kaavion toisella puolella Karhubasket ja Seagulls ovat odotetun ylivoimaisia omissa pareissaan ja tulevat kohtaamaan todella korkeatasoisessa välieräsarjassa.