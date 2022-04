TS-Yhtymän lehdet herkuttelivat tänä vuonna laajasti aprillipiloilla. Piloissa avattiin vanhoja rikostutkimuksia ja pyydettiin tietysti lukijoiden apua mitä ihmeellisimpiin hankkeisiin.

TURUN SANOMIEN mukaan poliisi käynnistää tutkimukset Suomen historian kuuluisimmasta murhasta, silläLallin kirves on löytynyt Köyliöstä.

Lehden aprillipilan mukaan köyliöläinen pilkkijä pyydysti alkuvuodesta kirveen, jonka museotutkijat uskovat olevan peräisin noin vuodelta 1156. Niinpä kyseessä saattaa hyvinkin olla ase, jolla Lalliksi kutsuttu köyliöläinen talonpoika surmasi Pyhänä Henrikinä tunnetun piispan.

Lounais-Suomen poliisi ja keskusrikospoliisi ovat avanneet kirveen avulla veriteon tutkimukset. Syyksi kerrotaan voimakas kansallinen ja historiallinen intressi.

Pilajutun mukaan poliisin tutkimuksia helpottaa se, että satakuntalaisten on tapana jämähtää asumaan kotitanhuvilleen. Todennäköisesti Lallin jälkeläisiä asustaa yhä Köyliössä. Siten kirveestä löytynyttä dna:ta voisi verrata nykyisten köyliöläisten perimään. Kävisi selville, että tappaja olisi ainakin köyliöläistä perua.

Seuraavaksi dna-näytteitä otetaan kaikilta Köyliön nykyasukkailta.

SALON SEUDUN SANOMIEN mukaan Salon kaupunki on mukanakesäaikakokeilussa, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia vaikutuksia pysyvällä kesäajalla on ihmisten arkeen ja hyvinvointiin.

Kokeilussa on mukana kaikkiaan viisi kuntaa Suomesta. Kokeiluun on haluttu ottaa mukaan kuntia eri puolilta Suomea, koska vuodenaikojen valoisuus vaihtelee asuinpaikan mukaan.

Kokeilu tarkoittaa pilauutisen mukaan sitä, että kun muut kunnat siirtyvät syksyllä niin sanottuun normaali- tai talviaikaan, kokeilukunnissa kuten Salossa jäädään kesäaikaan.

– Muulla paikkakunnalla töissä käyvä salolainen voi lähteä töihin myöhemmin kuin nyt. Nimittäin jos salolaisen työt alkavat esimerkiksi Turussa kello 8, hän voi lähteä töihin Salosta noin kello 8.20. Tämä oletettavasti lisää unen määrää ja hyvinvointia, osuvasti nimetty kesäaikakokeilun projektipäällikkö Veikko Iisari selittää ”haastattelussa”.

Salon bussi- ja juna-aikatauluissa ajat ovat luonnollisesti Salon aikaa.

– Salossa työssä käyvät turkulaiset joutuvat toki lähtemään töihin tuntia nykyistä aikaisemmin. Mutta se olkoon turkulaisten ongelma, Iisari naurahtaa pilajutussa.

Salon koeryhmään haluavien piti kokoontua aprillipäivänä Salon torilla kello 12.

KAARINA-LEHDEN aprillipilassa asukkailta toivotaanföönausapua.

Pilauutisessa sanotaan, että talvihiekoitusten poistaminen Kaarinan keskustan, Kesämäen ja Rauhalinnan alueilta on viivästymässä useilla kuukausilla. Pahimmillaan talvihiekoitukset voivat olla asvalteilla vielä heinäkuun alussa.

Viivästyksen syiksi lehti nimeää Koneurakointi Lokala & Lokala Oy:n konerikot. Viisi yrityksen yhdeksästä lakaisukoneesta on joutunut korjaamolle.

Mutta tässäkin aprillipilassa kehotetaan kansalaisia toimimaan: Kaarinan kaupunki pyytää pilajutussa asukkaita osallistumaan hiekanpoistotalkoisiin perjantaina 1.4. Asukkaita pyydetään poistamaan hiekkoja kadulta oman asuntonsa edustalta hiustenkuivaimilla.

AUARNAMAAN VIIKKOLEHTI kertoo, että venäläisiä tuotteita myydäänhuhtikuun ensimmäisenä päivänäpilkkahintaan Kyrön torilla. Omat ämpärit on syytä ottaa mukaan, sillä hapankaalia ja kaviaaria myydään vain asiakkaiden omiin rasioihin ja ämpäreihin.

Tempauksen takana ovat tori- ja polttoainekauppiaat, jotka Venäjän pakotteiden vuoksitulevat Kyrön torille myymään venäläisiä tuotteita pilkkahintaan.

Myynnissä tulee olemaan ainakin polttoaineita, Ladojen varaosia, hapankaalia, suolajuustoja, kaviaaria, piirakoita, balalaikkoja, karvahattuja ja maatuskanukkeja.

MYÖS UUDENKAUPUNGIN SANOMAT nostaa aprillipilassaan esille vanhan rikoksen. PaikallisenViikaisten talon purkutyöt johtivat lehden mukaan vanhan rikoksen jäljille. Talon purkutöiden yhteydessä on koulun liikuntasalin kellarista löytynyt luuranko. Löytö tehtiin jo pari viikkoa sitten, mutta rikosteknisistä syistä poliisi on pitänyt asiassa matalaa profiilia.

– On syytä epäillä, että kyseessä olisi koulusta vuonna 1994 anastettu Luu-Kalle. Myös tietyt tuntomerkit viittaavat siihen, että opetustehtävissä ansiokkaasti toiminut ja sittemmin kadonnut Kalle olisi löytynyt, raportoi poliisi lehdelle.

– Henkilöitä, joiden kaappiin uudelleen löydetty luuranko mahtuisi seuraaviksi vuosikymmeniksi, pyydetään saapumaan Uudenkaupungin torille aprillipäivänä tänään 1. huhtikuuta kello 12, raportoi lehti ja paljastaa pitkän jutun päätteeksi, että kyseessä on aprillipila.

LAITILAN SANOMIEN lukijoilla aamukahvi saattoi mennä väärään, kun lehti raportoi, ettäLaitilan Särkijärvelle suunnitellaan asuntovenealuetta.

Keskelle järveä sijoittuisi alustavien suunnitelmien mukaan kahdeksan asuntovenettä, joiden keskelle olisi tarkoitus rakentaa yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja.

– Olen pöyristynyt, että tällaista edes harkitaan rauhalliselle järvialueelle, harmitteli kesälaitilalainen, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Varsinaisen messualueen ulkopuolelle on lehden mukaan sijoitettu useita pienempiä kohteita, joissa esitellään asumisen uusia tuulia.

SOMERO-LEHTI nostaa aprillipilaan paikallisen puheenaiheen ja poliittisen kestoaiheen:urheilukentän saneerauksen.

Lehden pilauutisen mukaan Somero sai tällä viikolla yllättävän tiedon urheilukentän saneerausta koskevista valtionavustuksista: valtiolta olisi tulossa hankkeelle peräti 3,14 miljoonan euron avustus. Ainoa ehto on, että kaupunginvaltuuston päätös saadaan tehtyä huhtikuun aikana, eikä päätöstä pyörretä eikä palauteta uudelleen viranomais- tai lautakuntakäsittelyyn.

Valtionavustuksen myötä Somerolla on noussut esille uusi kentän kunnostamiseen liittyvä ajatus: Koko urheilukentän alue voitaisiin kattaa.

Ja kuinkas ollakaan, hanketta esitellään sattumoisin juuri perjantaina 1.4. urheilukentällä.

KUNNALLISLEHTI aas ihmettelee, että nähtiinkö Paimiossa Peukaloisen retkistä tuttulumihanhi?

Lintuharrastajien huomion kiinnittivät Paimiossa alkuviikosta jopa tuhannen yksilön tundrahanhiparvet, jotka pysähtyivät ruokailemaan pelloille.

Maanantaina kokenut paikallinen lintuharrastaja bongasi parvesta myös harvinaisen valkoisen lumihanhen ( Anser caerulescens).

Lumihanhi on talvella pääosin valkoinen, mutta sen pyrstösulat ovat mustia. Maallikolle lintua voisi kuvata Nils Holgerssonin tarinoista tutuksi valkoiseksi hanheksi.

Lumihanhen näki kokenut paikallinen lintuharrastaja, joka ”harmittelee” lehdelle, ettei pysty havaintoaan todentamaan, koska hän oli juuri ehtinyt laittaa kameran autoon.

APRILLIPILOJA on tehtailtu myös alueen yrityksissä.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas uskaltaa vitsailla vakavalla aiheella, oluen valmistuksen loppumiseen. Juomavalmistajan mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttama mallasohran viljelytilan tuleva supistuminen on pitkän aikavälin todellinen uhka.

Onneksi Laitilassa on keksitty asiaan jo ratkaisu:

– Intensiivisen, mutta hurmoksellisen brainstormauksen tuloksena Laitilassa käännettiin katseet synkimpään lama-aikaan 90-luvulle, josta löytyi ratkaisu maailman alkoholijuomapulaan. Tämän hyperympäristöystävällisen nautintoaineen tuotantoon tarvitaan ainoastaan vettä, sokeria ja superhiivaa. Olueen viittaava maku saadaan aikaan aromiaineilla, joita tälläkin hetkellä jotkut toimijat käyttävät alkoholittomissa oluissaan, jotta ne maistuisivat oluelta.

TALLINK SILJA taas uskottelee, että yritys on sopinut Guggenheim-säätiön kanssa merellisestä museohankkeesta.

– Guggenheim-museon perustaminen Helsingin sijaan merelle ratkaisee monta ongelmaa erityisesti tontin suhteen. Lisäksi sekä Tallinna että Helsinki saisivat kumpikin oman museon ilman että kummankaan tarvitsee varata arvokasta tonttipaikkaa museolle.

Hanke on nimetty yhtiölle edulliseen tapaan Guggenheim Star -museoksi.

Uuden museon nopeus tulee olemaan 27 solmua ja jääluokka 1A. Kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu kuulemma järjestetään jo syksyllä 2022.