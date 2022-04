Apu on vaikea sana

EEVA PETTERSSON. Oli kiireinen arkiaamu. Lapset oli nostettu aikataulun vuoksi sängystä ylös ja pakattu autoon. Enää puuttui auton avain, mutta kävi ilmi, että se oli päätynyt mieheni työtakin taskuun 70 kilometrin päähän.

Ilman avainta ja liikkuvaa menopeliä oli haastavaa hoitaa aamupäivän menoja; hammaslääkärissä ja eläinlääkärissä käyntiä sekä lasten harrastuksiin kuskaamista.

Päivittelin tilannetta naapurille, joka ihmetteli, miksi en pyytänyt apua häneltä. Niinpä. Miksi apua onkin välillä niin vaikeaa pyytää?

Meni hetki ennen kuin ymmärsin mennä naapurin oven taakse pyytämään apua kyyditsemisessä. Vastaus oli selvä, ja niin tästäkin päivästä selvittiin.

Pari päivää sitten sytyttelin takkaa ja huomasin, että polttopuita tarvittaisiin pikaisesti lisää. Kehtaanko pyytää polttopuita toiselta naapurilta, mietin. Kannatti kysyä, sillä pari kopallista halkoja hoitui käden käänteessä.

Toisten auttaminen antaa hyvää mieltä. Mutta miksi avun pyytäminen ja vastaanottaminen muiltakin kuin omilta perheenjäseniltä on niin vaikeaa?

Ehkä moni miettii, ettei halua olla kenellekään vaivaksi. Ei halua rajoittaa muiden menoja ja tekemisiä omalla toiminnallaan. Ei halua olla kiitollisuudenvelassa kenellekään.

Todellisuudessa naapurit ovat pyytäneet apua myös minulta, ja olen ollut asiasta vain mielissäni.

Ennen yhteisöllisyys näkyi enemmän ihmisten arjessa. Sota-aikaa eläneille ja vielä heidänkin lapsilleen on ollut selvää osallistua erilaisiin talkoisiin, tai että naapurista on voitu kipaista hakemassa desin verran sokeria. Tai ihan mitä tahansa, mitä juuri sillä hetkellä on nopeasti tarvittu.

Ehkä tämä perinne kalskahtaa uusien sukupolvien korvissa turhan kaukaiselta. Nykyään pizzankin saa tilattua suoraan kotiovelle. Miksi siis vaivata naapuria? Elämme pärjäämisen kulttuurissa, eikä siihen muottiin sovi kanelipussin hakeminen naapurin mummon maustekaapista.

Auttaa voi monella tapaa ja monissa eri tilanteissa. Viime viikkojen aikana ihmisten auttamisen halu on korostunut entisestään. Ukrainan sota on lähentänyt länsimaita. Käsite naapurin auttamisesta on laajentunut. Pelkästään Ylen, Pelastakaa Lapset, Suomen Punaisen Ristin, Unicefin ja Kirkon Ulkomaanavun järjestämä Apua Ukrainaan -konsertti keräsi taannoin yli kuusi miljoonaa euroa Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseen maan sisällä sekä naapurimaissa, jonne ihmiset ovat paenneet.

Myös muualla Euroopassa on järjestetty vastaavanlaisia tukikonsertteja. Ihmisillä on kova halu auttaa. Auttaminen hädän ja kriisin keskellä helpottaa paitsi avun tarvitsijoita, myös auttajan omaa oloa.

Uskon, että ulkopuolelta saatu apu on monelle ainakin jossain kohtaa elämää tarpeen. Tulee erilaisia tilanteita, jolloin apu on viisasta ottaa vastaan sen enempää empimättä.

Kenties vielä tulee tilanteita, jolloin kaupassa käyntiä voi hetken siirtää vierailemalla naapurin maustehyllyllä tai polttopuuvarastolla.

Kirjoittaja on salolainen kulttuurituottaja ja toimittaja.