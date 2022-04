Arslan Khataev iskee äkisti kuin kyy kalliolta – ”Vielä riisun paitani”

Suomen ykkösnyrkkeilijä Arslan Khataev on taas ottelukunnossa selkäleikkauksen ja neljän kuukauden ottelutauon jälkeen. Khataevin paluu kilpakehään tapahtuu kovassa kansainvälisessä GeeBee-turnauksessa Helsingin Kalliossa.

Helsingin Tarmoa edustava Khataev, 23, on kestävä kehätyöläinen. Hän liikkuu letkeästi ja iskee äkisti kuin kyy kalliolta. Khataevin vasen nyrkki puhuu selkokieltä vastustajan poskipäihin ja vartaloon.

Yhä 60-kiloisissa ottelevan Khataevin tavoite on mitali toukokuun lopussa Armenian Jerevanissa järjestettävistä EM-kisoista.

– Ennen EM-kisoja osallistun turnaukseen Tshekissä ja treenaan Italiassa, Khataev sanoo STT:n haastattelussa.

Nyrkkeilijä ei vuole kultaa

Merkonomin koulutuksen hankkinut Khataev opiskelee taloutta ja myyntiä sekä urheilee Urheassa, pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa.

– Treenaan päivittäin, usein kahdesti. Aamuisin ohjelmassani on monipuolista kunto-ohjelmaa ja keskikropan treenausta. Iltaisin teen muita mahdollisia harjoitteita, joita menestyäkseen pitää tehdä, Khataev kertoo.

– Vastustajia pitää hakea kaikkialta. Äsken kävin Hämeenlinnassa, jossaotin totisia matseja Santeri Kemppaisen kera.

Nyrkkeilijä ei Suomessa vuole kultaa, etenkään amatöörinä.

– Jotta voin harjoitella ja kilpailla, on tehtävä töitä. Työskentelen opiskelun ohessa Woltilla. Vien ruokaa sinne, minne sitä tilataan, Khataev sanoo.

– Myös meidän paidallisten nyrkkeilijöiden EM-kisoissa on nykyään rahapalkinnot. Se motivoi entisestään, hän lisää.

– Eli en sittenkään siirry golfiin, Khataev virnistää.

Ammattilaisuus kiinnostaa

Saksan Bundesliigan mestari Khataev on juurtunut nyrkkeilyyn. Hän tapaa poistua kehästä voittajana. Viime vuoden MM-kisoissa hän voitti kolmesti. Neljäs voitto olisi vienyt hänet mitaleille.

– Vielä riisun paitani. Pariisin vuoden 2024 kesäolympialaiset kiehtovat minua, mutta saatan silti olla ammattilainen jo tuolloin, Khataev kertoo.

Vuonna 1998 syntynyt Khataev asui lapsuusvuosinaan piskuisessa kylässä Tshetsheniassa. Sieltä hän siirtyi 10-vuotiaana urheilukouluun Dagestanin puolelle. 12-vuotiaana hänen oli paettava sotaa.

Khataev löysi itsensä Kotkasta.

Menneisyytensäkin takia Khataev pitää ukrainalaiskaupungeista otettuja siviilien tuhoamiskuvia uskottavina.

– Paljon olen kokenut. Olen kumminkin urheilija, en poliitikko, hän toteaa.

Menneisyys ja syntymämaa Tshetshenia on Arslan Khataevilla läsnä lammasnahkaisessa hatussa, jota hän pitää päässään toisinaan myös nyrkkeilyottelujen yhteydessä.

Hannu Ranta

STT

Kuvat: