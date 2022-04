Arvi Savolainen kärsi finaalissa tappion – Suomi saavutti Budapestin EM-paineista kaksi mitalia

Suomen Arvi Savolainen on sijoittunut hopealle Budapestin EM-paineissa. Savolainen, 23, hävisi kreikkalais-roomalaisen painin 97 kilon sarjan finaalissa Bulgarian Kiril Miloville 1-4.

Savolaiselle kyseessä on ensimmäinen arvokisamitali aikuisten sarjoissa. Nuorten sarjoissa muun muassa alle 23-vuotiaiden MM- ja EM-kultaa voittanut Savolainen oli viime kesänä Tokion kesäolympialaisissa viides.

Suomen saldo Budapestin EM-paineista oli kaksi mitalia, sillä Konsta Mäenpää otti lauantaina pronssia 130 kilon sarjassa. Mitalit ovat suomalaisten ensimmäiset aikuisten EM-tasolta kolmeen vuoteen. Elias Kuosmanen ja Petra Olli painivat EM-pronssit vuonna 2019 Bukarestista.

Edellisen kerran kaksi suomalaismiestä on ollut kreikkalais-roomalaisessa painissa EM-mitaleilla samoissa kisoissa 20 vuotta sitten, kun Marko Yli-Hannuksela ja Juha Ahokas saavuttivat pronssia 2002.

Savolainen aloitti EM-finaalin vahvasti ja siirtyi 1-0-johtoon, kun Milov komennettiin mattoon. Bulgarialainen tuli toisella kolmen minuutin jaksolla tasoihin työntämällä Savolaisen ulos matolta. Milov siirtyi johtoon, kun Savolainen komennettiin mattoon. Sen jälkeen Milov vyörytti kaksi lisäpistettä.

Aiemmin sunnuntaina Mikko Peltokangas kärsi 72-kiloisten keräilyottelussa 0-10-tappion Serbian Ali Arsalanille. Ottelu kesti kaksi minuuttia.

”Mitalini on mannaa myös valmentajille”

Savolaisen finaalitappiosta huolimatta suomalaissaldo sunnuntaina päättyneistä Budapestin EM-kisoista oli komea. Mitalit eivät tulleet olankohautuksella. Savolainen ja Mäenpää painivat viisaasti ja väkevästi. Molemmat ovat tehneet runsaasti raakaa työtä menestykseensä.

Sen paremmin Savolainen kuin Mäenpää ei kaihda kovia painileirejä. He menevät vaikka maailman ääriin saadakseen kyvykkäitä ja väkeviä treenivastustajia.

Painin tuore EM-pronssimies Mäenpää on Ilmajoelta. Ilmajoella ja monella muulla eteläpohjalaisella paikkakunnalla ei pääse painia pakoon. Paini on lakeudella urheilun lisäksi eräänlaista olemiskulttuuria.

Konsta Mäenpää, mikä merkitys menestymiseesi on sillä, että Ilmajoella on vahva ja menestyksekäs painiperinne?

– Onhan sillä. Tuntuu siltä, että mitalini on mannaa myös valmentajille. Sepolla (Yli-Hannuksela) on jo meneillään kolmas aalto Ilmajoen Kisailijoiden painijoiden arvokisamenetykseen, Mäenpää sanoo.

Mikä painissa on parasta?

– Painihan stressaa, etenkin kisat stressaavat. Kisoissa on koko ajan paineen alla. Kaikki vapautuu voittoon. Voittaminen on vaan niin kivaa. Parasta painissa on siis voittaminen ja se, että suoriutuu tekemisestään hyvin, Mäenpää sanoo.

Mäenpään mattopuolustus parantunut selvästi

Suomalaispainijoiden työpäällikköinä ja hengenluojina toimii kouliintunut duo: Juha ”Pikkis” Lappalainen ja Marko ”Myhi” Yli-Hannuksela. Lappalainen ja Yli-Hannuksela ovat yhteisvoimin hoitaneet maamme edustuspainijoita vuodesta toiseen.

– Pikkiksen ja Myhin kanssa pystyy keskustelemaan. Koen keskustelun kehittävän. Eriäviä mielipiteitä on, mutta oikea ratkaisu löytyy poikkeuksetta keskustelun kautta, Mäenpää sanoo.

Keskusteluaiheiden lisäksi valmennusduon työkalupakissa on tarkkoja ja perusteltuja valmennusneuvoja. Ne ovat tuottaneet tulosta. Esimerkiksi Mäenpään mattopuolustus on parantunut ihan silmissä. Parannus on tullut neuvojen sekä työn ja toiston kautta.

Painijoiden solidaarisuudesta toisiaan kohtaan kertoo se, että kun tshekki Stepan David hävisi keräilyssä Mäenpäälle pääsystä pronssimatsiin, niin David siitä huolimatta suostui sparraamaan Mäenpäätä ennen suomalaisen pronssitaistoa.

Hannu Ranta, Tapio Keskitalo

STT

