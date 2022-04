Asuntojen hintojen nousu pysähtyy hetkeksi Ukrainan sodan takia, ennustaa Kiinteistömaailma

Kiinteistömaailma ennustaa asuntojen hintojen nousun pysähtyvän muutamaksi kuukaudeksi Ukrainan sodan takia. Kiinteistömaailman julkaisema barometri ennakoi hintojen nousevan seuraavan 12 kuukauden ajan keskimäärin 1,5 prosentilla, kun edellisten 12 kuukauden toteutunut nousu on 4,1 prosenttia.

Barometri perustuu sekä tekoälypohjaiseen mallinnukseen että laajaan kiinteistönvälittäjäkyselyyn.

Voimakkainta hintojen nousua on Kiinteistömaailman mukaan odotettavissa Turkuun ja Tampereelle, 2,6 prosenttia. Helsingissä hintojen ennustetaan nousevan 2,1 prosenttia ja Oulussa 1,5 prosenttia. Kuopiossa ja Lahdessa hinnat eivät juuri muutu.

– Hinnankehitysennustettamme on korjattu selkeästi alaspäin; Ukrainan sodan aiheuttamat epävarmuudet ja sen myötä elinkustannusten hintapaineet ovat sulattaneet merkittävästi hinnankorotusodotuksia, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä tiedotteessa.

Välittäjäkyselyn mukaan pienistä kerrostaloasunnoista on paikoin ylitarjontaa, mikä tuo haasteita varsinkin vanhojen asuntojen vuokraamiseen ja vuokratason säilyttämiseen. Varsinkaan vähemmän houkuttelevissa osoitteissa asuntosijoittajat eivät ehkä pysty entiseen tapaan sanelemaan vuokrasopimusten ehtoja.

– Myös lyhyempiä vuokrasopimuksia haluavat tai pienemmillä vakuuksilla sopimuksiin suostuvat voivat olla jatkossa täysin tavoiteltuja vuokralaisia, Kyhälä arvioi.

Perheasuntojen kysynnän sen sijaan odotetaan jatkuvan vilkkaana.

Anssi Rulamo

STT

