Autetaan Ukrainaa ja säästetään energiaa

LIISA WRIGHT. Suomi ja lähes kaikki muutkin maat ovat tuominneet Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Pakotteita on langetettu, mutta eivätpä ne vielä ole estäneet, tuskinpa edes hankaloittaneet, sodan jatkumista.

Ainoa taloudellinen pakote, joka voisi johtaa hyökkäyksen loppumiseen, olisi sulkea Venäjältä tulevat kaasu- ja öljyhanat sekä lopettaa kivihiilen tuonti.

EU suunnittelee nyt kivihiilen tuontikieltoa. Venäjälle sen vientitulot ovat kuitenkin pienemmät kuin öljyn ja kaasun.

Suomi kyyristelee EU:n selän takana, vaikka voisi lopettaa näiden polttoaineiden ostamisen yksinäänkin kuten Viro, Latvia ja Liettua jo ovat tehneet. Ne eivät luota Venäjään, koska ovat miehitettyinä maina kokeneet sen edeltäjän samanlaisen hallinnon. Baltian maat eivät halua rahoittaa Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

Suomen energiankulutuksesta venäläinen öljy, kaasu ja kivihiili kattavat suuren osan. Kivihiilestä noin puolet tuodaan Venäjältä. Kivihiilestä oltaisiin muutenkin luopumassa Suomessa kokonaan lähivuosien aikana.

Öljyä tulee Venäjältä jopa kaksi kolmasosaa sen kokonaistuonnista, mutta se voitaneen korvata muulla tuonnilla. Hinta tulee tietenkin nousemaan huomattavasti. Öljyntuonnin loppuminen olisi erittäin haastavaa, koska sen mukanaan tuomaan huolettomaan elintasoon on totuttu.

Maakaasukin on meillä suurelta osin venäläistä. Siitä luopuminen on haaste teollisuudellemme. Kotitaloudet eivät juurikaan joutuisi kärsimään; monessa muussa EU-maassa tilanne on huomattavasti vakavampi.

Sähköstämme tuodaan Venäjältä vain alle kymmenen prosenttia. Kun Olkiluodon kolmosreaktori alkaa piakkoin toimia täydellä teholla, ei tulle minkäänlaista sähköpulaa.

Venäläisestä hakkeesta saatava energia voidaan korvata ottamalla turvetuotanto taas enenevästi käyttöön. Vaikka siitä oltiin luopumassa ympäristösyistä, voidaan siihen kriisitilanteessa palata.

Suomen omavaraisuus on aina kannatettava pyrkimys.

Jos luopuisimme kokonaan venäläisestä fossiilienergiasta, ei se olisi mikään maailmanloppu – se voisi olla hyvä teko ympäristölle. Kun jokaisessa asunnossa lämpötilaa laskettaisiin edes yhdellä asteella (varaa olisi kahteenkin), lämmityskustannukset vähenisivät viidellä prosentilla. Vettä ei kannata lämmittää pitkiä suihkuja varten. Yksityisautoilua pitää vähentää ja luopua lentomatkoista.

Suomalaiskodeissa tallustellaan paljain jaloin ja t-paidassa talvisin ja nukutaan yöt huonosti liian lämpimässä makuuhuoneessa. Luontevampaa on käyttää vuodenajanmukaista vaatetusta villapaitaa ja -sukkia talviaikaan.

Viime vuosina ei enää ole puhuttu sähkön säästämisestä, vaikka sille olisi nykyisessä tilanteessa tarvetta.

Valaistuksessa voi säästää asuinmukavuuden ollenkaan kärsimättä; tyhjät tilat pärjäävät ilman valoa. Laitteita ei tarvitse pitää standby-tilassa, se vie yllättävän paljon sähköä. Kotitalouden sähkölaitteiden oikea lämpötila on tärkeä. Esimerkiksi pakastimen ohjeistusta alempi lämpötila ei hyödytä mitään, haittaa korkeintaan.

Energiankulutuksen vähentäminen ei vähennä onnellisuuttamme.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.