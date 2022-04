Axel Rindellille NHL-sopimus

Yhdysvalloissa NHL-jääkiekkojoukkue Toronto Maple Leafs ilmoitti myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa tehneensä sopimuksen nuoren suomalaispuolustajan Axel Rindellin kanssa. Sopimus on kaksivuotinen ja sen vuotuinen arvo on Leafsin mukaan 838 750 dollaria.

Rindell, 21, liittyy Leafsin farmiseuraan Toronto Marliesiin koeajalla loppukaudeksi.

Rindell pelasi tällä kaudella lainalla kotimaan Liigan Oulun Kärpissä. Runkosarjassa hän pelasi 26 ottelua tehoin 1+11, ja oli jäällä myös viidessä pudotuspeliottelussa. Rindell aloitti kauden Mikkelin Jukureissa ja jakoi viisi maalisyöttöä 16 ottelussa.

Rindell on Toronton kuudennen kierroksen varaus vuoden 2020 NHL-draftista.

STT

