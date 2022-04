Barkov laukoi kaksi maalia Floridan viedessä 4-0-voiton Chicagosta

Jääkiekon NHL:ssä suomalaistykki Aleksander Barkov auttoi Florida Panthersin kirkkaaseen kotivoittoon. Vieraisille tullut Chicagon Blackhawks ei saanut aikaiseksi yhtäkään maalia ja ottelu päättyi Floridan eduksi 4-0.

Barkov vastasi sekä ensimmäisen että kolmannen erän ainoista maaleista. Maalien myötä Panthers-kapteeni Barkov kasvatti kuluvan kauden maalipottiaan jo 31 maaliin.

Suomalainen sai kiekon sisään tolppien välistä jo siinä vaiheessa kun ottelu oli vanhentunut vasta 41 sekuntia, mutta video vahvisti Barkovin potkaisseen kiekon sisään minkä vuoksi yritys hylättiin.

Barkovin seuratoveri Jonathan Huberdeau rikkoi ottelussa NHL-ennätyksen vasenta laitaa pelaavien hyökkääjien yhden kauden syöttöpisteillä. Laiturilla on tilillään tältä kaudelta jo 71 syöttöpistettä. Rikkoutunut ennätys oli peräisin kaudelta 1992-93. Floridan vuonna 2011 draftaama Huberdeau on napsinut koko NHL-uransa aikana kunnioitettavat 400 syöttöpistettä ja 191 maalia.

Huberdeaun ennätyssyötöstä syntyi Barkovin ottelun ensimmäinen maali.

– Olen varmaankin sanonut riittävästi hyviä asioita Hubysta urani aikana… Olemme niin onnekkaita, että meillä on organisaatiossamme hänen kaltaisensa ihminen, Barkov sanoi joukkueen Twitter-tilillä.

Florida Panthersilla oli muutakin syytä juhlaan, sillä kyseessä oli kuluvan kauden 28:s kotivoitto, joka on joukkueen oma ennätys.

Nollapelin pelannut Florida-vahti Sergei Bobrovski torjui kiekon 37 kertaa. Kentän toisella puolella torjunut Collin Delia puolestaan nappasi talteen 40 kiekkoa.

