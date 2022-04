Barokista kansanmusiikkiin ja nykysävelmiin

Salon musiikkiopiston laulajat esiintyvät tulevana torstaina Hilkansalissa. Monipuolisessa konsertissa kuullaan eri kokoonpanoja. Oppilaat esiintyvät muun muassa duettoina, tertsettinä, kvartettina ja kuorona.

Ohjelmassa on suomalaisia kansanlauluja, kuten Heippatirallaa, Neidon paula ja Läksin minä kesäyönä käymään.

Barokkimusiikkia edustavat Henry Purcellin Sound the trumpet ja We the spirits of the air. Nykysävelmistä kuullaan puolestaan Jerome Kernin Can’t Help Lovin’ Dat Man ja Andrew Lloyd Webberin The Phantom of the Opera.

Lisätunnelmaa konserttiin tuo musiikkiin sopiva roolityö. Oppilaiden säestäjänä konsertissa toimii Leena Tammisto.

Barokista suomalaisten kansanlaulujen kautta nykysävelmiin -konsertti Hilkansalissa 28.4 kello 19.