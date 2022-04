BBC: Syyrian sodassa kokemusta kerännyt kenraali ottamassa komentoonsa Venäjän sotatoimet Ukrainassa

Venäjä on järjestänyt uudelleen sotilasoperaationsa johtoa Ukrainassa, kertoo BBC nimettömään länsimaalaiseen lähteeseen vedoten.

Syy tähän on se, että Venäjän joukkojen koordinointia ja johtamista on pidetty sekavana.

BBC:n lähteen mukaan vastuussa tulee olemaan eteläisen sotilaspiirin komentaja Aleksandr Dvornikov, jolla on kokemusta muun muassa Syyrian sodasta.

Lähde arvioi myös, että Venäjällä on painetta saada sodassa aikaan jonkinlaista ”menestystä” ennen toisen maailmansodan päättymistä juhlistava voitonpäivää. Siksi Venäjä on kiirehtinyt joukkojen lähettämistä Itä-Ukrainaan sen sijasta, että se olisi käyttänyt aikaa joukkojen uudelleenjärjestämiseen kunnolla.

https://www.bbc.com/russian/live/news-60990573?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=625096ba5fbc655faa0207bf%26%D0%91%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8%3A%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1

Sanna Raita-aho

STT