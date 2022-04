BBC: Venäjä iskenyt viidelle rautatieasemalle Ukrainassa – USA:n ulkoministeri: Itsenäinen Ukraina pysyy kuvioissa paljon Putinia pidempään

Venäjä on iskenyt viidelle rautatieasemalle Keski- ja Länsi-Ukrainassa, kertoo BBC. Ukrainan rautateiden johtaja kertoi televisiossa, että iskut tapahtuivat tunnin sisällä maanantaiaamuna.

Venäjän edellisessä rautatieasemaiskussa 8. huhtikuuta kuoli yli 50 ihmistä. Tuolloin isku kohdistui Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Kramatorskiin.

Blinken: Venäjä on epäonnistunut yrityksissään viedä Ukrainan itsenäisyys

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin mukaan Venäjä on epäonnistunut yrityksissään viedä Ukrainan suvereniteetti ja itsenäisyys.

Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin puhuivat maanantaiaamuna tiedotusvälineille Puolan rajalla vierailtuaan sunnuntaina Ukrainassa. Asiasta kertoi ensimmäisenä uutiskanava CNN.

– Emme vielä tiedä, mitä sodan jatkuessa tapahtuu, mutta tiedämme sen, että itsenäinen Ukraina tulee pysymään kuvioissa paljon pidempään kuin Putin, Blinken sanoi.

Ministeri lupasi Yhdysvaltain tuen Ukrainalle jatkuvan.

– Tuemme Ukrainaa niin kauan, kunnes näemme lopullisen onnistumisen, Blinken linjasi.

Yhdysvallat tekee ”kaikkensa” Ukrainan auttamiseksi

Puolustusministeri Lloyd Austin sanoi, että Ukrainan tarpeet ovat muuttuneet taistelujen edetessä. Tämä johtuu osin siitä, että taistelut ovat nyt keskittyneet itäiseen Ukrainaan. Austin kertoi, että ukrainalaiset ovat ilmaisseet tarvitsevansa pitkän kantaman aseita kuten tankkeja.

– Teemme kaikkemme, jotta voimme antaa heille tällaista tukea. Tykistöä ja ammuksia, jotka ovat tehokkaita tässä vaiheessa taisteluja. Työskentelemme niin kovasti ja nopeasti kuin voimme, jotta saamme heille, mitä he tarvitsevat, Austin sanoi.

Blinken ja Austin tapasivat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä sunnuntaina kolmen tunnin ajan. Austinin mukaan tapaaminen oli ”erittäin tuottoisa”.

Zelenskyi kommentoi tiedotteessa ministerien vierailun olleen erittäin tärkeä ja arvokas Ukrainalle.

– Kiitämme Yhdysvaltoja sen ennennäkemättömästä avusta Ukrainalle! Zelenskyi kirjoitti.

Presidentin mukaan keskustelut Yhdysvaltain ministereiden kanssa koskivat puolustusavun tarjoamista, pakotteiden koventamista Venäjää kohtaan, Ukrainan taloudellista tukemista sekä turvatakuita.

Lähellä Ukrainan rajaa Venäjän Brjanskissa kaksi tulipaloa

Venäjän Brjanskissa syttyi aamuyöstä kaksi tulipaloa, kertovat paikalliset viranomaiset venäläismedioissa. Brjansk sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Ukrainan rajalta pohjoiseen. Alue toimii Venäjän sotaoperaation logistisena tukikohtana.

Tulipaloista ilmoitettiin maanantaina aamuyöstä. Toinen palo on suuressa öljyvarastossa, toisen tarkempaa sijaintia ei ole kerrottu.

Venäjän viranomaiset eivät ole kertoneet palojen syttymissyytä. Tiedossa ei ole, liittyvätkö palot Ukrainan sotaan. Aiemmin Venäjä on väittänyt Ukrainan tehneen ilmaiskuja Brjanskin alueelle.

Venäjä varoitti Yhdysvaltoja lähettämästä enempää aseita Ukrainalle

Venäjä on varoittanut Yhdysvaltoja olemaan lähettämättä enempää aseita Ukrainalle.

Asiasta on kertonut Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Venäjän valtion televisiolle Guardian-lehden mukaan.

Suurlähettiläs Anatoli Antonovin mukaan aseiden lähettäminen Ukrainalle ”ei ole hyväksyttävää”. Hänen mukaansa Venäjä on antanut asiasta virallisen nootin Washingtonille Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin Kiovan-vierailun jälkeen.

—

Lähteet: AFP, CNN, BBC

https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61185469

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-25-22/h_9d9d9dceff185d21d5e6c7fd2008b57a

https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/25/russia-ukraine-war-us-pledges-return-of-diplomats-to-ukraine-after-blinken-visit-russian-oil-depot-on-fire-near-border-live#top-of-blog

STT

Kuvat: