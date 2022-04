Britannia lähettää Ukrainalle tuhansia ohjuksia lisää

Britannia aikoo lähettää Ukrainalle noin 6 000 ohjusta lisää, jotta se voi taistella venäläisjoukkoja vastaan, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Pääministeri Boris Johnsonin on määrä kertoa asiasta virallisesti vielä tänään.

Britannia on jo aikaisemmin toimittanut Ukrainalle liki 4 000 ohjusta.

Lisäksi Britannia antaa 25 miljoonaa puntaa (vajaat 30 miljoonaa euroa) ukrainalaissotilaiden ja -lentäjien palkkoihin sekä käyttää yli neljä miljoonaa puntaa (vajaa 4,8 miljoonaa euroa) BBC:n ukrainan- ja venäjänkielisten lähetysten vahvistamiseen.

Kreikka karkottaa 12 venäläisdiplomaattia

Kreikka ilmoittaa karkottavansa 12 venäläisdiplomaattia ei-toivottuina henkilöinä. Maa liittyy kasvavaan joukkoon EU-maita, jotka ovat viime päivinä ilmoittaneet karkotuksista Ukrainan tapahtumien johdosta.

Eilen Italia kertoi antavansa lähtöpassit 30:lle, Espanja noin 25:lle, Tanska 15:lle ja Ruotsi kolmelle venäläiselle diplomaatille.

Suomessa karkotuksista pitää myös keskustella, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) eilen.

Unkari kutsui Ukrainan suurlähettilään puhutteluun

Unkari kutsui keskiviikkona Ukrainan suurlähettilään puhutteluun, koska Ukraina on toistuvasti loukannut maan johtoa, kertoi Unkarin ulkoministeriö.

– Ukrainan johdon on aika lopettaa Unkarin loukkaaminen ja tunnustaa Unkarin kansan tahto, evästi Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto Facebookissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja muu Ukrainan johto ovat toistuvasti kritisoineet Unkaria ja sen viikonloppuna neljännelle kaudelle valittua pääministeriä Viktor Orbania. Unkari ei ole suostunut lähettämään aseita Ukrainaan tai tukemaan pakotteita Venäjän energiantuontia vastaan.

– Hallitus ei suostu vaarantamaan Unkarin kansan rauhaa ja turvallisuutta, joten emme toimita aseita tai tue energiapakotteita, Szijjarto perusteli.

Ulkoministeri muistutti, että Unkari on päästänyt maahan satoja tuhansia ukrainalaispakolaisia ja antanut Ukrainalle mittavia määriä humanitaarista apua.

Zelenskyi on jo aikaisemmin sanonut, että Orban on ”kadottanut kunniansa”, koska hänellä on ollut hyvin läheiset välit Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

