Britannian parlamentin alahuone tivaa Johnsonilta selvitystä siitä, miksi hän ei kertonut kaikkea virka-asunnollaan koronarajoitusten aikana järjestetyistä juhlista

Britannian pääministeri Boris Johnson joutuu tiistaina parlamentin alahuoneen grillattavaksi, kun kansanedustajat palaavat pääsiäisen istuntotauolta. Johnson sai viime viikolla sakot virka-asunnollaan koronarajoitusten aikaan järjestetyistä juhlista.

Kansanedustajat tivannevat Johnsonilta, miksi tämä aikaisemmissa selvityksissään toistuvasti väitti, ettei koronarajoituksia ollut rikottu tai ettei hän ainakaan tiennyt rikkomuksista.

Jos Johnsonin katsotaan tahallaan johtaneen parlamenttia harhaan, häntä voidaan vaatia eroamaan, minkä oppositio on jo tehnytkin.

Ukrainan sota ja Johnsonin päättäväinen tuki hyökkäystä vastustavalle maalle on kuitenkin saanut monet aikaisemmin hänen eroaan vaatineista konservatiiveista palamaan Johnsonin taakse ja toteamaan, ettei nyt ole oikea aika vaihtaa pääministeriä.

Johnson on niin ikään tehnyt useita avauksia sisäpolitiikassa, kun nopea elinkustannusten nousu huolettaa brittejä.

Pääministerin tulevaisuus ei kuitenkaan ole turvattu, sillä poliisi jatkaa edelleen partygatena tunnetun skandaalin tutkimista. Tutkinnassa on kymmenittäin väitettyjä koronamääräysten rikkomisia.

Jos Johnson saa lisää sakkoja partygaten vuoksi ja varsinkin, jos konservatiivit menestyvät huonosti ensi kuun paikallisvaaleissa, Johnsonin asema voi jälleen olla vaakalaudalla.

STT

Kuvat: