Britannian puolustusministeriö: 15 000 venäläissotilasta kuollut hyökkäyssodan aikana

Britannian puolustusministeriön arvion mukaan 15 000 venäläistä sotilasta on kuollut Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan aikana. Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi tiedoista maan parlamentin alahuoneelle maanantaina.

Aiheesta kirjoittaa muun muassa New York Times.

Puolustusministeriön arvio on korkea verrattuna sotilasliitto Naton kuukauden takaiseen arvioon, jonka mukaan venäläissotilaita olisi kuollut 7 000-15 000. Ukrainan arvio sen sijaan on huomattavasti korkeampi, sen mukaan venäläissotilaita olisi kuollut noin 21 900.

Britannian puolustusministeriön arvion mukaan Venäjä on myös menettänyt hyökkäyssodassa yli 2 000 panssaroitu ajoneuvoa sekä yli 60 helikopteria ja hävittäjää.

https://www.nytimes.com/live/2022/04/25/world/ukraine-russia-war-news/roughly-15000-russian-troops-have-died-since-the-start-of-the-war-the-uk-estimates?smid=url-copy

STT

Kuvat: