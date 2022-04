Britannian tiedustelutietojen perusteella venäläiskomentajat ovat huolissaan Mariupolin valtaamiseen käytetystä ajasta

Venäläiskomentajat ovat huolissaan Ukrainassa Mariupolin kaupungin valtaamiseen käytetystä ajasta, kertoo Britannian puolustusministeriö tiedustelutietoihinsa perustuen Twitterissä.

Mariupol on yhä valtaamatta, ja ukrainalaisten vastarinta Mariupolissa on hidastanut venäläisjoukkojen etenemistä muualla. Mariupolin infrastruktuuri on vaurioitunut pahoin taisteluissa ja myös kaupungin asukkaat ovat kärsineet.

Venäjän armeijan pommitukset Mariupolin alueelle ovat Britannian puolustusministeriön mukaan muistuttaneet pommituksia Tshetsheniassa vuonna 1999 ja Syyriassa 2016.

Venäjän puolustusministeriö väitti hyökkäyksen alkaessa, ettei se iskisi ukrainalaiskaupunkeihin ja uhkaisi maan väestöä.

Ukrainan viranomaiset: Venäläisjoukot vallanneet Kreminnan kaupungin

Venäjän joukot ovat maanantaina vallanneet Kreminnan kaupungin Luhanskin alueella, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi lausunnossaan sosiaalisessa mediassa, että Venäjän armeija on tuonut alueelle runsaasti sotilaskalustoa.

Kreminnassa asui ennen Venäjän hyökkäystä lähes 20 000 ihmistä. Se sijaitsee noin 50 kilometriä koilliseen Kramatorskin strategisesta kaupungista.

Uutistoimisto AFP kertoi maanantaina, että sen toimittajat raportoivat taisteluista Kreminnan itäpuolella sijaitsevasta Rubitshnen kaupungista. AFP:n mukaan Ukrainan armeija ampuu tykistöllä ja kranaatinheittimillä venäläisten valtaamaan kaupunkiin.

Ukraina ja Venäjä ehdottavat vanginvaihtoa

Ukrainan turvallisuuspalvelu ja Venäjän valtiontelevisio ovat julkaisseet videot ehdottaen vanginvaihtoa.

Ukrainan videossa on Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheisenä liittolaisena pidetty ukrainalaisoligarkki Viktor Medvedtshuk, joka katsoo suoraan kameraan ja pyytää Putinia ja Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä vaihtamaan hänet Ukrainan taistelijoihin ja asukkaisiin saarretusta Mariupolin kaupungista.

Venäjän televisiossa näytetyssä videossa sanotaan olevan kaksi brittiä, jotka ovat taistelleet Ukrainan puolella. Videolla miehet kertovat haluavansa tulla vaihdetuiksi Medvedtshukiin ja pyytävät Britannian pääministeriä Boris Johnsonia neuvottelemaan heidän vapauttamisestaan.

On epäselvää, kuinka vapaasti miehet ovat voineet puhua, eikä videosta selviä, ovatko miehet Venäjän joukkojen vai Itä-Ukrainan separatistien kiinni ottamina.

Lakimiehenä ja kansanedustajana toiminut Medvedtshuk on yksi Ukrainan rikkaimmista ihmisistä. Hän on sanonut Putinin olevan hänen nuorimman tyttärensä kummisetä. Medvedtshukia epäillään muun muassa maanpetoksesta.

Peskov lupaa välittää Putinin vastauksen

Venäjän video on tehty venäläistoimittaja Andrei Rudenkon haastatteluna. Rudenko näyttää miehille videon, jossa Medvedtshukin vaimo vaatii miehensä vaihtamista brittitaistelijoihin.

Toisen britin äiti vetosi poikansa vapauttamisen puolesta viime viikolla Telegraphin haastattelussa. Hän sanoi tunnistavansa poikansa tämän tatuoinneista. Hän myös painotti poikansa olevan sotavanki ja että tätä on kohdeltava inhimillisesti.

Aiemmin Venäjä ei vaikuttanut kiinnostuneelta vanginvaihtoon, kun Zelenskyi ehdotti oligarkin vaihtamista ukrainalaisiin sotavankeihin. Kremlin edustaja Dmitri Peskov painotti viime viikolla, että Medvedtshuk ei ole Venäjän kansalainen eikä hän tiedä, haluaako tämä Venäjän hallinnon sotkeutuvan tapaukseensa.

Maanantaina Peskov lupasi välittää tiedon Putinin vastauksesta ehdotukseen.

