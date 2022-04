Carolina Hurricanes kasvatti divisioonajohtoaan vierasvoitolla New York Rangersista – Sebastian Aholle 1+2-tehot

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes voitti vieraissa New York Rangersin maalein 4-2. Carolinan Sebastian Aho keräsi ottelusta 1+2-tehot.

Toisessa erässä Aho merkittiin 1-1-tasoitusmaalin syöttäjäksi, kun Carolinan Andrei Svetshnikov sai maalin takaa kiekon verkkoon Rangersin maalivahti Igor Shestjorkinin kautta.

Kolmannen erän alussa Aho syötti joukkueensa johtoon tarjoilemalla Seth Jarvisille vapaan paikan Rangersin puolustuksen keskelle.

Aho viimeisteli loppulukemat ottelun viimeisillä sekunneilla tyhjään maaliin. Ahon maalin toiseksi syöttäjäksi merkittiin Teuvo Teräväinen.

Suomalaisista NHL-pelaajista Sebastian Aholle on kertynyt tällä kaudella kolmanneksi eniten tehopisteitä. Tällä kaudella Aho on onnistunut maalinteossa 34 kertaa ja syöttöpisteitä on tullut 41.

Carolina kasvatti johtoasemaansa Metropolitan-divisioonan johdossa. Divisioonan ykköspaikasta kamppailevat Rangers ja Hurricanes ovat varmistaneet jo paikkansa pudotuspeleihin.

St. Louisin voittoputki jatkui

St. Louis Bluesin maalilla torjunut Ville Husso auttoi joukkuettaan ottamaan 4-2-vierasvoiton Boston Bruinsista. Molemmat joukkueet aloittivat maalinteon jo pelin ensimmäisellä minuutilla.

Husso ohitettiin toistamiseen ensimmäisen erän lopulla, kun maalin takana kamppaillut Erik Haula sai syötettyä osuman viimeistelleelle Marc MacLauhglinille maalin edustalle.

St. Louis siirtyi johtoon toisessa erässä, ja loppulukemat kolmannessa erässä viimeisteli kahdesti onnistunut Vladimir Tarasenko. Husso torjui pelissä 39 kertaa.

Voitto oli St. Louisille jo kuudes perättäinen.

Suomalaisista toiseksi eniten pisteitä tällä kaudella keränneen Aleksander Barkovin Florida Panthers kukisti jatkoajalla Anaheim Ducksin 3-2-loppulukemin. Barkov syötti toisen erän alussa Floridan avausmaalin.

Buffalo Sabresin Henri Jokiharju syötti joukkueensa toisen maalin Toronto Maple Leafsin kaatuessa 5-2-lukemin. Myös Pittsburgh Penguinsin Kasperi Kapanen nappasi kierrokselta syöttöpisteen, kun New York Islanders päihitti lopulta pingviinit voittolaukauksille venyneessä ottelussa lopputuloksella 5-4.

Elias Peltonen

STT

Kuvat: