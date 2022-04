Cleveland voitti Milwaukeen ja varmisti runkosarjan 8. sijan koripallon NBA:ssa

Koripallon NBA:ssa Cleveland Cavaliers kohtasi kotonaan hallitsevan mestarin Milwaukee Bucksin. Cleveland nappasi ottelussa tärkeän voiton lukemin 133-115.

Jos Cleveland olisi hävinnyt, se olisi voinut tippua aina sijalle kymmenen saakka. Nyt sijoitus runkosarjassa itäisessä konferenssissa on kahdeksas.

Lauri Markkanen pelasi ottelussa 20 minuuttia ja sai aikaan 23 pistettä. Markkanen onnistui pussittamaan seitsemästä kolmen pisteen heiton yrityksestään neljä. Levypalloja Markkanen napsi seitsemän.

Joukkueen tähtiin kuuluvan Darius Garlandin pistesaalis jäi vähäiseksi. Garland sai kokoon 11 pistettä. Huipputulokas Evan Mobley jäi hänkin melko alhaisille pisteille kasvattaen pottiaan 18 pisteen verran. Clevelandin kovimmat pisteet nappasi Kevin Love, jonka tilille merkittiin 32 pistettä.

Joukkue on joutunut pelaamaan jo maaliskuun alusta ilman tärkeää tähtipelaajaansa Jarrett Allenia, joka on poissa kokoonpanosta sormivamman vuoksi.

Pudotuspelikarsinnassa Cleveland kohtaa tiistaina Brooklyn Netsin. Ottelun voittava joukkue jatkaa suoraan pudotuspeleihin.

Itäisen lohkon muissa merkittävissä otteluissa Brooklyn voitti Indian pistein 134-126. Charlotten ja Washingtonin välinen ottelu päättyi sekin kotijoukkueen voittoon, loppulukemat olivat 124-108. Houstonin ja Atlantan kamppailun voitti Atlanta, lopputulos oli 114-130.

Toisessa pudotuspelikarsinnassa toisensa kohtaavat sijoille 9. ja 10. jääneet Atlanta ja Charlotte. Ottelun voittajalla on vielä mahdollisuus taistella paikasta pudotuspeleissä joko Clevelandia tai Brooklynia vastaan riippuen siitä, kumpi joukkue kokee tiistaina tappion.

STT

Kuvat: