CNN: Ukrainaan on alkanut saapua Yhdysvaltain aiemmin tällä viikolla lupaamaa raskaampaa sotakalustoa

Yhdysvaltain tuoreeltaan Ukrainalle lupaamaa sotilaskalustoa on alkanut saapua Ukrainaan, Valkoisen talon virkamies kertoo uutiskanava CNN:lle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi alkuviikosta Yhdysvaltain antavan Venäjän hyökkäyssotaa torjuvalle Ukrainalle 800 miljoonan dollarin arvosta lisää sotilasapua. Viimeisimpään avustuspakettiin kuuluu muun muassa helikoptereita, panssariajoneuvoja ja aseita sekä ammuksia. Biden kertoi, että pakettiin kuuluu erittäin tehokkaita asejärjestelmiä sekä varusteita.

Tällä viikolla luvattu avustuspaketti on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat on suostunut lähettämään Ukrainalle sellaista raskaampaa sotilaskalustoa, jonka Bidenin hallinnon virkamiehet pelkäsivät aiemmin johtavan tilanteen kärjistymiseen.

Perjantaina puolustusviranomainen kertoi CNN:lle, että ensimmäisen aseita ja sotilaskalustoa toimittavan lennon olisi määrä saapua alueelle seuraavien 24 tunnin sisällä. Hän kertoi ukrainalaisten poimivan kaluston rajalta ja vievän sen maahan.

Yhdysvallat on tarjonnut Ukrainalle sotilasapua jo 3 miljardin dollarin edestä

Yhdysvallat on luvannut toimittaa tai on jo toimittanut Ukrainalle muun muassa tuhansia Stinger-ilmatorjuntaohjuksia ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksia, sadoittain droneja ja tuhansittain muita panssarintorjunta-aseita.

CNN:n mukaan 800 miljoonan dollarin avustuspaketin myötä Yhdysvaltain Ukrainalle tarjoaman sotilasavun määrä nousee yli 3 miljardiin dollariin.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat aiemmin tällä viikolla Venäjän lähettäneen Yhdysvalloille nootin, jossa se vaatii maata lopettamaan aseellisen avun lähettämisen Ukrainaan.

Nootissaan Venäjän kerrotaan väittävän, että Yhdysvaltain ja sotilasliitto Naton ”kaikkein arkaluonteisimpien” asejärjestelmien toimitukset Ukrainaan pahentavat tilannetta Ukrainassa ja niillä voi olla ”arvaamattomia seurauksia”

Washington Postin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova on vahvistanut nootin lähettämisen. Zaharova kertoo venäläisuutistoimisto Interfaxin mukaan Venäjän lähettäneen vastaavanlaiset nootit ”kaikille maille”

Venäjä väittää ampuneensa alas länsimaista sotilaskalustoa kuljettaneen koneen

Venäjän puolustusministeriön edustaja väittää venäläisjoukkojen ampuneen alas ukrainalaisen sotilaskuljetuskoneen. Lentokoneen väitetään olleen kuljettamassa isoa erää länsimailta saatua sotilaskalustoa.

Väitteistä ovat kertoneet muun muassa CNN ja uutistoimisto AFP.

Ministeriön lausunnon mukaan sotilaskuljetuskone olisi ammuttu alas Ukrainan eteläosassa Odessan alueella.

CNN ei ole kyennyt varmentamaan venäläisväitettä ja uutiskanava kertoo lisäksi pyytäneensä Yhdysvaltain puolustusministeriöltä kommenttia asian tiimoilta.

Avoimen lähdekoodin tietojen perusteella Venäjä on väittänyt tuhonneensa tähän mennessä enemmän Ukrainan asevoimien ilma-aluksia kuin Ukrainalla tiedetään edes olevan.

Arttu Mäkelä

STT