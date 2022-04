Columbuksen johto kääntyi lopulta tappioksi voittolaukauskisassa – Laine yhä sivussa

Yhdysvalloissa jääkiekon NHL:ssä Columbus Blue Jackets on voittolaukauskisan päätteeksi taipunut Ottawa Senatorsille lukemin 1-2. Kotijoukkue Columbus pääsi johtoon ensimmäisessä erässä. Sinitakkien etumatka piti kolmanteen erään asti, jossa Ottawa pääsi tasoihin.

Columbuksen maali syntyi ylivoimapelillä ja Jack Roslovicin lavasta. Tasoitusmaalin laukoi Ottawan Brady Tkachuck, kun kolmatta erää oli pelattu hieman yli seitsemän minuuttia. Voittolaukauskisassa ratkaisijaksi nousi Tim Stützle, joka pääsi osumallaan heiluttamaan Columbuksen verkkoa.

Columbuksen hyökkääjä Patrik Laine ja maalivahti Joonas Korpisalo olivat pelistä sivussa loukkaantumisten takia. Laine kärsii ylävartalovammasta ja Korpisalo lonkkavammasta.

Laine on ollut nyt sivussa kolme ottelua peräkkäin. Yhdysvaltalaisen CBS Sportsin mukaan Columbus ei ole vielä tiedottanut Laineen toipumisaikataulusta. Korpisalon kausi sen sijaan on jo ohi. Noin kuukausi sitten seura kertoi, että suomalaisvahdin lonkkavamma vaatii leikkauksen.

Columbus on nyt kärsinyt neljä tappiota peräjälkeen. Pelin voitto oli Ottawalle toinen perättäinen.

Minnesota avasi maalihanat tappioasemassa

Minnesota Wild on antanut kyytiä Seattle Krakenille. Minnesotalaisille irtosi voitto maalein 6-3. Aloituserän päätteeksi Kraken oli 2-1-johdossa. Suomalaishyökkääjä Joonas Donskoille napsahti avausmaalista syöttöpiste.

Toinen erä oli Minnesotan maalijuhlaa. Joukkue kynäili erässä peräti viisi maalia. Minnesotalaisista pelin aikana eniten maaleja teki Joel Eriksson Ek, joka vastasi joukkueen ensimmäisestä ja toisesta osumasta.

Seattle pääsi tekemään vielä yhden maalin päätöserässä.

Voitto on Wildille neljäs perättäinen. Tappio sen sijaan katkaisi Seattlen kolmen pelin voittoputken.

Milja Rämö

STT

