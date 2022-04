Donkki on heitoista tehokkain – Bryan Griffin tekee 5,6 pistettä ottelua kohti donkeilla, mutta mahtuuko hän samaan viisikkoon Woodin kanssa?

Tilastoanalyysi on muuttanut koripalloa peruuttamattomasti.

Kolmen pisteen heiton pisteodottama heittoa kohti on niin korkea, että se on tehnyt kahden pisteen hyppyheitosta suorastaan spitaalisen vaihtoehdon.

Hyvä kolmen pisteen heittäjä osuu kaaren takaa 40 prosentin tarkkuudella. Se tarkoittaa 1,2 pistettä per heitto. Samaan odottamaan päästäkseen kahden pisteen hyppyheitot pitäisi upottaa 60 prosentin tarkkuudella, joka olisi täysin poikkeuksellista.

Esimerkiksi maailman ehkä paras kahden pisteen hyppyheittäjä Kevin Durant on yltänyt urallaan parhaimmillaan 55 prosentin tarkkuuteen. Hyvinä hyppyheittäjinä tunnetut Michael Jordan ja Kobe Bryant jäivät urallaan alle 45 prosenttiin.

Nyky-NBA:ssa kulmakolmonen tuottaakin keskimäärin jopa 0,4 pistettä enemmän odottamaa kuin kahden pisteen hyppyheitto.

Niinpä kolmen pisteen heitosta on tullut koripallon tavoitelluin heitto. Se ei kuitenkaan ole pisteodottamaltaan paras heitto, sillä vapaaheitot tuottavat vielä korkeamman odottaman.

Mutta mikään ei silti voita donkkia, jonka odottama on lähes täydet kaksi pistettä.

Vilppaassa on ollut vuosien saatossa lukuisia vahvoja donkkaajia, jotka ovat tehneet suuren osan pisteistään lyömällä palloa alaspäin. Bryan Griffin on yksi heistä.

Vilppaan jokaisessa 32 ottelussa pelannut Griffin on tällä kaudella donkannut yhteensä 89 kertaa eli 2,78 kertaa ottelua kohti. Lukema on täsmälleen sama kuin NBA:n 2000-luvun ahkerimman donkkaajan Shaquille O’Nealin keskiarvo.

Griffin ei ole poikkeuksellisen pitkä (203 cm), mutta hänen sylivälinsä on peräti 221 senttiä. Pitkät kädet yhdistettynä hyvään tasajalkapomppuun tekevät sen, että Griffinin pääoptio on donkki. Griffin on tällä kaudella tehnyt pelitilanneheitoilla keskimäärin 14,7 pistettä, joista donkkien osuus on 5,6 pistettä eli lähes 40 prosenttia.

Ensimmäistä kauttaan ammattilaisena pelaava Griffin kärsi syyskaudella odotetuista ja ymmärrettävistä kasvukivuista. Hyppy yliopistomaailmasta Korisliigaan ei ollut kivuton. Myös roolin ja rytmin löytäminen oli vaikeaa Jeremiah Woodin dominoimassa hyökkäyksessä.

Kun Wood loukkaantui, ampaisi Griffin välittömästi lentoon. Runkosarjassa Griffin donkkasi vain 2,4 kertaa ottelussa, mutta ylemmässä jatkosarjassa kovempia joukkueita vastaan peräti 3,6 kertaa ottelua kohti.

Niissä otteluissa, joissa Wood oli kokoonpanossa, Griffin donkkasi 2,3 kertaa ottelussa. Ilman Woodia lukema nousi 3,4 donkkiin – on tosin muistettava, että Griffinin peliminuutit kasvoivat lähes samassa suhteessa.

Loka-helmikuussa Griffin pelasi noin 26 minuutin ja 15,5 pisteen keskiarvolla. Maaliskuussa minuutin pompsahtivat lähes 33:een ja pistekeskiarvo nousi 21,3:een.

Griffin tullaankin valitsemaan Korisliigan maaliskuun parhaaksi pelaajaksi, jahka Koripalloliiton toimisto ehtii valinnan nuijia.

Korisliigan syöttötilaston voittaneella Woodilla ja atleettisella donkkikoneella Griffinillä ei ole käytännössä mitään muuta yhteistä kuin seura, kansalaisuus ja pelipaikka.

Vilppaan kevään pituus riippuukin pitkälti siitä, miten päävalmentaja Sami Toiviainen onnistuu kaksikon peluutuksessa ja miten muu viisikko sopeutuu kahteen erilaiseen sentteriin ja sitä kautta hyökkäystapaan.

Entä paljonko kaksikkoa peluutetaan samanaikaisesti ja mitä se tekee Vilppaan pelaamiselle?

Suurimmissa ongelmissa ovat silti Vilppaan vastustajat, sillä Vilppaalla on parketilla on koko ajan Korisliigan paras tai toiseksi paras sentteri, joista toinen donkkaa muita enemmän ja toinen johtaa peliä muita paremmin.

Tämän monipuolisemmaksi sisäpelaamista ei nimittäin saa.

Korisliigan 1. puolivälierä Vilpas-Pyrintö maanantaina Salohallissa kello 18.30.

Bryan Griffinin donkit tällä kaudella

Kauden jokaisessa 32 ottelussa pelannut Bryan Griffin on donkannut tällä kaudella 89 kertaa eli 2,78 kertaa ottelua kohti.

Kotiotteluissa Griffin on donkannut 45 ja vieraissa 44 kertaa.

Suurin donkkimäärä (7) syntyi Pyrintöä vastaan (12.3.).

Griffin on jäänyt ilman donkkia vain KTP:tä vastaan vieraskentällä (1.2. 2022), vaikka Vilpas teki ottelussa peräti 113 pistettä!

Vilppaan edellisten kausien pelaajista vain Aaron Jones (3,43) on donkannut enemmän. Esimerkiksi kaudella 2019–2020 pelannut Jamuni McNeacen donkkikeskiarvo oli 1,95.

Rannikko ruokki donkkikone Aaron Jonesin Euroopan huippusarjoihin

Bryan Griffinin 2,78 donkkia ottelua kohti on kova lukema, mutta Vilppaan lähihistorian ahkerimman donkkaajan titteliä sillä ei saa.

Aaron Jones nimittäin donkkasi kaudella 2017–2018 pelaamassaan 53 ottelussa hurjat 182 kertaa eli 3,43 kertaa ottelua kohti.

Jonesin donkkiorgioiden tarjoilijana toimi Teemu Rannikko, jonka koriin johtaneista syötöistä lähes 40 prosenttia viimeisteli Jones.

Runkosarjassa Jones donkkasi 3,8 kertaa ottelua kohti. Rannikon kausi päättyi tuolloin runkosarjan viimeisellä kierroksella ja Jones joutui pelaamaan pudotuspelit ilman Rannikkoa.

Jonesin donkkikeskiarvo putosi välittömästi 2,4 donkkiin – kuudessa finaaliottelussa Karhubasketia vastaan Jones donkkasi enää yhdeksän kertaa (ka. 1,5).

Ennen Vilpasta Jones pelasi Saksan kakkostasolla ja Bulgarian liigassa. Vilppaan jälkeen Jones on pelannut Kreikan, Saksan, Espanjan, Ranskan ja Italian pääsarjoissa.

Ei siis ole ollenkaan harhaista väittää, että Rannikko ruokki ja nosti Jonesin Euroopan huippusarjoihin.