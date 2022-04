Draghi sanoo italialaislehdelle alkavansa uskoa, että Putinille puhuminen on ajanhukkaa – Italian pääministeri pitää diplomaattisia pyrkimyksiä lopettaa Venäjän sota Ukrainassa tuloksettomina

Italian pääministeri Mario Draghi valittelee sunnuntaina Corriere della Sera -lehdessä julkaistussa haastattelussa, että diplomaattiset yritykset saada Venäjän presidentti Vladimir Putin lopettamaan sotansa Ukrainassa ovat olleet tuloksettomia.

– Alan uskoa, että ihmiset ovat oikeassa sanoessaan, että ”hänelle puhuminen on turhaa, se on pelkkää ajanhukkaa”, Draghi sanoo haastattelussa.

Draghi sanoo kokevansa, että EU-puheenjohtajamaana tällä hetkellä olevan Ranskan presidentti Emmanuel Macron toimii oikein yrittäessään kaikkia mahdollisia vuoropuhelun väyliä. Draghin mukaan näyttää kuitenkin siltä, että sodan kauhut ja Venäjän joukkojen lapsiin ja naisiin kohdistuvat teot ovat täysin irrallaan keskusteluista ja puheluista.

Tähän mennessä Putinin tavoitteena ei Draghin mielestä ole ollut pyrkiä rauhaan vaan kukistaa Ukrainan vastustus, miehittää maa ja luovuttaa se itselleen ystävällismieliselle hallinnolle.

Kuten moni muukin myös Draghi sanoo pitäneensä konfliktin alkuvaiheessa Venäjän nopeaa voittoa todennäköisenä. Nyt hän huomauttaa, ettemme tiedä, miten lopulta käy. Hän ei näe merkkejä siitä, että ukrainalaiset olisivat valmiita hyväksymään Venäjän miehityksen.

– Ukrainan vastustus on sankarillista.

Draghi kertoo haastattelussa Venäjän-vastaisten talouspakotteiden olevan ”välttämättömiä hyökkääjän heikentämiseksi”, mutta ne eivät ehkä riitä sodan lopettamiseen lyhyellä tähtäimellä. Italialaisen mielestä ukrainalaisia on autettava suoraan, kuten nyt tehdäänkin.

Italia on ilmoittanut avaavansa suurlähetystönsä Kiovassa jälleen maanantaina.

STT

