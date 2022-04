Ei enää yleistä maskisuositusta Varsinais-Suomessa

Yleinen maskisuositus poistuu Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti perjantaina luopua yleisestä maskisuosituksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) aikaisemman päätöksen mukaisesti.

THL poisti 14. päivä huhtikuuta yleisen maskisuosituksen Suomessa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita: julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, kun hakeudutaan koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin, jos on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä, ja jos tietää altistuneensa koronavirukselle ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Maskin käyttöä suositellaan Varsinais-Suomessa edelleen henkilökunnalle ja vierailijoille terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot), ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa, vammaispalveluiden hoitoyksiköissä, iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien laitos- ja kotihoidossa sekä tarvittaessa myös sosiaalityössä.

– Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti, toteaa Turun yliopistollisen keskussairaalan infektiolääkäri Harri Marttila Varsinais-Suomen koronaryhmän tiedotteessa.

Työpaikoilla voi olla edelleen työnantajan tarkempia ohjeistuksia ja niistä päättää työnantaja. Työterveyslaitos (TTL) julkaisi 14.4. uutisen siitä, että työnantaja tekee työpaikkojen sisäisestä maskin käytöstä ohjeistusta riskiarvion perusteella.

Koronaviruspositiivisten potilaiden uudet hoitojaksot Tyksin sairaaloissa ovat vähentyneet jo neljän viikon ajan, mikä kuvaa epidemian rauhoittumista. Tällä hetkellä Tyksissä on 23 koronapotilasta, joista 17 on hoidossa koronavirusinfektion vuoksi, kuudella potilaalla koronavirus on lisälöydös. Teho-osastoilla ei ole nyt koronapotilaita.

Iäkkäillä on yhä paljon tartuntoja ja perusterveydenhuollon osastoilla on vielä runsaasti koronapotilaita. Hoivalaitoksissa on viime viikkoina esiintynyt epidemioita.

– Lakon aiheuttaman testausmäärän vähentymisen vuoksi ilmaantuvuusluvut eivät ole tällä hetkellä luotettavia, mutta arvioimme silti todellisen tapausmäärän olevan laskusuuntainen. Mikäli testaaminen palaa nyt normaaliksi, saamme vapun aikoihin taas vertailukelpoista tietoa ilmaantuvuudesta, Marttila arvioi.

– Koronavirusepidemian aiheuttama uhka terveydenhuollon kantokyvylle on viimeinkin hiljaksiin vähentymässä epidemiatilanteen parantuessa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa tiedotteessa.