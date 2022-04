Ei kahtatoista ilman kolmeatoista? LP Viestillä on keskiviikkona tilaisuus venyttää Suomen kolmanneksi pisintä finaaliputkea

LP Viestin 114 lentopallon liigaottelun voittoputken ja seitsemän peräkkäisen Suomen mestaruuden aikoihin sitä turtui. Salolaisseurassa tuskin tuntui siltä, mutta sivusta tarkkailevalle hopea ei ollut juuri minkään arvoinen.

Otteluvoittoputki on Suomen palloiluhistorian ylivoimaisesti pisin, ja peräkkäisissä SM-kultamitaleissakin LP Viesti on jaetulla neljännellä sijalla. Historian tekeminen ei kuitenkaan loppunut tuohon vuoden 2015 mestaruuteen, vaan yksi toiminnan jatkuvuudesta kertova tilasto on paisunut paisumistaan.

LP Viesti on yltänyt naisten Mestaruusliigan loppuotteluihin 12 kertaa peräkkäin. Saavutus hakee vertaistaan, eikä sellaisia löydykään kuin kolme kappaletta.

Karjaalainen BK-46 oli miesten käsipallofinaaleissa joka vuosi aikavälillä 1983–1999. Helsingin Pallo-Toverit hallitsi naisten SM-pesäpalloa niin ikään 17 peräkkäisellä finaalipaikalla 1950–1966.

Seuraavana tällä listalla tuleekin sitten jo LP Viesti. Ensimmäinen mahdollisuus kolmanteentoista peräkkäisfinaaliin ei tuottanut tulosta maanantaina Kangasalalla. Toinen ja viimeinen tilaisuus koittaa keskivikkona Salohallissa.

Suomen kahdeksaa tämän hetken seuratuinta palloilusarjaa (jääkiekko, jalkapallo, koripallo, lentopallo, pesäpallo, futsal, salibandy, käsipallo) on pelattu SM-tasolla miehet ja naiset huomioiden yli tuhat kautta. Vähintään kolmeentoista peräkkäiseen loppuottelupaikkaan on pystynyt tämän historian aikana vain kaksi joukkuetta.

Helsingin IFK:n naisten käsipallojoukkue on edennyt salolaisseuran kanssa samassa tahdissa. Myös sillä on tusina finaalipaikkaa täynnä samoilta vuosilta kuin LP Viestillä.

Tilanne tältä vuodeltakin on lähes identtinen. Naisten käsipalloliigan välieräpari HIFK–GrIFK on otteluvoittotilanteessa 1–1, kun jatkoon edetään kolmella voitolla.

Muissakin lajeissa on ollut dynastioita, mutta parhaat niistä ovat yltäneet tässä tilastossa ”vain” yhteentoista merkintään. Tällä hetkellä omia menestysjaksojaan elää Riihimäen Cocks miesten käsipallossa: sille häämöttää yhdeksäs peräkkäinen finaalipaikka ja mestaruus.

Miesten lentopallon pisimmän putken pystyi luomaan KuPS-Volley kymmenellä finaalillaan 1991–2000. VaLePa varmisti hiljattain kuudennet peräkkäiset finaalipelinsä, joissa vastaan asettuu tässä tapauksessa Savo Volley.

LP Viestin valtakautta edelsi erinimisten hämeenlinnalaisjoukkueiden triumfi. Kaupungista oli edustus loppuotteluissa aina vuosina 2000–2008.

Naisten jääkiekossa Blues voitti vuosituhannen taitteessa yhdeksän mestaruutta kymmenestä mahdollisesta mutta jäi välissä kerran pronssille. Naisten jalkapallossa HJK oli samoina aikoina kahden parhaan joukossa viitenätoista vuonna kuudestatoista.

Miesten pesäpallossa Vimpelin Veto pääsi 2010-luvulla kahdeksaan peräkkäiseen finaalimerkintään.

Jaa, että voittaako LP Viesti keskiviikkona? Siinäpä onkin harvinaisen hyvä kysymys, johon on harvinaisen vaikeaa vastata oikein.

Naisten Mestaruusliigan 5. välierä LP Viesti–LP Kangasala keskiviikkona kello 18.30 Salohallissa.

Pisimmät vähintään hopeamitalikausien putket Suomen palloilusarjoissa:

17: BK-46, miesten käsipallo: kaudet 1983–1999. Helsingin Pallo-Toverit, naisten pesäpallo 1950–1966.

12: LP Viesti, naisten lentopallo 2009–. HIFK, naisten käsipallo 2009–

11: Ilves, naisten jääkiekko 1985–1995. Kirittäret, naisten pesäpallo 2001–2012. Classic, naisten salibandy 2008–2018. HJK, naisten

10: SSV, miesten salibandy 2004–2013. KuPS-Volley, miesten lentopallo 1991–2000. Kiri-Veikot/HOK-Veikot/Pantterit, miesten koripallo 1948–1957. Catz, naisten koripallo 2007–2016.

9: Hämeenlinnalaiset naisten lentopallojoukkueet 2000–2008. Forssan Alku, naisten koripallo 1991–1999.