Elämme ratkaisevia hetkiä ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä – 1,5 asteen rajan ylittyminen tilapäisesti lähes väistämätöntä, kertoo IPCC

Päättynyt vuosikymmen oli ihmiskunnan historian toistaiseksi saastuttavin kasvihuonepäästöjen kannalta, mutta päästöjen kasvu hidastui edellisvuosikymmenestä. Näin toteaa hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n kolmas työryhmä uudessa raportissaan.

Raportin mukaan elämme ratkaisevia hetkiä ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä. Jos kaikilla sektoreilla ei toteuteta välittömiä ja syvälle meneviä leikkauksia päästöihin vuoteen 2025 mennessä, on lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna mahdotonta.

– Seisomme tienristeyksessä. Päätökset, joita teemme nyt, voivat turvata elinkelpoisen tulevaisuuden. Meillä on työkalut ja tieto, joita tarvitaan lämpenemisen rajoittamiseen, toteaa tiedotteessa IPCC:n puheenjohtaja Hoesung Lee.

– Koen rohkaisevina ilmastotoimet, joihin monissa maissa on ryhdytty. On olemassa poliittisia päätöksiä, sääntelyä ja markkinatyökaluja, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Jos ne otetaan käyttöön laajemmin ja tasa-arvoisemmin, ne voivat tukea syviä päästöleikkauksia ja stimuloida innovaatiota, hän jatkaa.

Lämpenemisen vertailukohtana käytetään vuosilta 1850-1900 kerättyä ilmastodataa. IPCC:n kolmannen työryhmän arvioimissa skenaarioissa globaalin lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteen tuntumaan esiteolliseen aikaan verrattuna vaatisi sitä, että kasvihuonekaasujen päästöt kääntyvät laskuun ennen vuotta 2025 ja vähenevät 43 prosentilla vuosikymmenen loppuun mennessä.

1,5 asteen ylittyminen tilapäisesti ”lähes väistämätöntä”

Vaikka tässä järkälemäisessä urakassa onnistuttaisiin, on raportin mukaan ”lähes väistämätöntä” että 1,5 asteen raja ylitetään ainakin tilapäisesti. Jos tavoitteessa onnistuttaisiin, lämpötilat laskisivat taas rajan alle vuosisadan loppuun mennessä.

– Se on nyt tai ei koskaan, jos haluamme rajoittaa lämpenemisen 1,5 asteeseen. Se on mahdotonta ilman välittömiä ja syvälle meneviä leikkauksia kaikilla sektoreilla, sanoo IPCC:n työryhmän puheenjohtajiin kuuluva Jim Skea tiedotteessa.

Maapallon lämpötilat tasaantuvat sen jälkeen, kun nettopäästöissä saavutetaan nollapiste. Jos lämpeneminen halutaan rajata noin 1,5 asteeseen, pitää tämä saavuttaa 2050-luvun alussa. Jos taas tähdätään enimmillään 2 asteeseen, nollapiste pitäisi saavuttaa viimeistään 2070-luvun alussa. Nopeita ja syvälle meneviä leikkauksia päästöihin olisi jatkettava kurinalaisesti vuosikymmenestä toiseen.

Investointeja uusiutuviin lisättävä, fossiilisiin vähennettävä

Kasvihuonepäästöjen leikkaaminen vaatii tutkijoiden mukaan rajua remonttia energiasektorilla. Siihen sisältyvät muun muassa reipas pudotus fossiilisten polttoaineiden käytössä, vähäpäästöisten energianlähteiden käyttöön ottaminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Tutkijat varoittavat siitä, että fossiilienergian tuotantoon liittyvän uuden infrastruktuurin rakentaminen ”lukitsee” tulevia kasvihuonepäästöjä korkeammalle tasolle.

Raportin mukaan päästöjen vähentämiseksi tehtäviä investointeja olisi kasvatettava 3-6 kertaa nykyistä suuremmiksi vuoteen 2030 mennessä, jos lämpeneminen halutaan pitää edes alle kahden asteen. Vaikka tarvittavat summat ovat huomattavia, tutkijoiden analyysin mukaan tarvittava pääoma on olemassa rahoitusmarkkinoilla. Investointikuilun kuromiseen tarvitaan myös poliittista ohjausta, tutkijat sanovat.

– Ilmastonmuutos on seurausta yli vuosisadan jatkuneesta kestämättömällä pohjalla olevista energian- ja maankäytön tavoista, elämäntavoista sekä kuluttamisen ja tuotannon tavoista. Tämä raportti näyttää, miten toimeen ryhtyminen nyt vie meidät kohti reilumpaa ja kestävämmällä pohjalla olevaa maailmaa, Skea kertoo.

Raportin mukaan nykyisin käytössä oleva ja suunniteltu fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä infrastruktuuri ovat viemässä planeettaa kohti 2 asteen lämpenemistä, jos niihin ei puututa.

YK: Valtiot ja yritykset valehtelevat ilmastotoimistaan

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres syyttää useiden maiden hallituksia ja yrityksiä valehtelusta ilmastonmuutoksen vastaisista toimistaan. Guterresin mukaan poliittiset johtajat ja yritysmaailman päättäjät sanovat yhtä ja tekevät toista ja seuraukset ovat katastrofaalisia.

– Jotkin hallitukset ja yritysjohtajat sanovat yhtä, mutta tekevät toista. Suoraan sanottuna he valehtelevat, ja sen seuraukset tulevat olemaan katastrofaalisia, Guterres sanoi videoviestissä, joka lähetettiin IPCC:n raportin julkistuksen yhteydessä.

IPCC:n mukaan vuoteen 2050 mennessä hiilen polttamisesta olisi luovuttava kokonaan ja öljyn kulutusta laskettava 60 prosentilla, jos lämpeneminen halutaan pitää noin 1,5 asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna. Kaasun kulutusta olisi saatava pudotettua 70 prosentilla.

IPCC:n mukaan vaurain kymmenesosa maailman kotitalouksista tuottaa 36-45 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. Raportin mukaan kasvisruokavalioon siirtyminen, uudet rakennustekniikat ja muut energiantarpeen leikkaukset voivat auttaa vähentämään kasvihuonepäästöjä 40-70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Poliittinen vääntö viivästytti raportin julkaisua

IPCC:n raportin julkaisu viivästyi maanantaina, koska hallitusten edustajat kävivät kädenvääntöä raporttiin liittyvän, hallituksille suunnatun tiivistelmän lopullisista sanamuodoista, johon saivat vaikuttaa kaikki YK:n jäsenmaat.

Vesityksiä esimerkiksi fossiilisia polttoaineita käsitteleviin kohtiin vaativat muun muassa Saudi-Arabia ja Intia, kertoivat Helsingin Sanomat ja brittilehti Guardian. Lopullisessa tiivistelmässä suositellaan fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävää vähentämistä, joskaan täydestä luopumisesta ei puhuta.

Raportti oli jo valmiiksi viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan liki vuodella koronaviruspandemian ja sen edellyttämän etätyöskentelyn vuoksi. Alun perin työryhmän raportti oli määrä julkaista viime vuoden heinäkuussa. Raportin valmisteluun osallistui satoja tutkijoita 65 eri maasta.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC perustettiin vuonna 1988 antamaan poliittisille päättäjille ajan tasalla olevaa tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta.

IPCC:n raportit julkaistaan 6-7 vuoden välein. Tänään julkaistiin paneelin kolmannen työryhmän osaraportti. Ensimmäisen työryhmän raportti julkaistiin viime vuoden elokuussa ja toisen ryhmän raportti tämän vuoden helmikuun lopulla. Työryhmien panokset yhdistävä kokoomaraportti julkaistaan syksyllä ennen YK:n marraskuun ilmastokokousta Egyptissä.

Lassi Lapintie

STT

