Elon Musk ostaa pian Twitterin itselleen – mutta mitä tosielämän Roope Ankan sananvapaushaaveet tarkoittavat somekanavan tulevaisuudelle?

Twitterin hallitus vahvisti hyväksyneensä maanantaina monimiljardööri Elon Muskin ostotarjouksen yhtiöstä. Yhtiön omistuksen vaihdoksella voi olla arvaamattomia vaikutuksia palvelussa julkaistavan sisällön sananvapauteen sekä yhteisöpalvelun ja valtioiden välisiin suhteisiin.

Yhdysvaltalainen talousmedia Forbes arvioi Muskin maailman rikkaimmaksi ihmiseksi. Tosielämän Roope Ankan nettovarallisuus on lehden mukaan tällä hetkellä noin 205 miljardia euroa.

Musk maksaa Twitteristä yli 41 miljardia euroa. Yhtiön osakkeiden arvo nousi maanantaina yli viisi prosenttia, kun ostotarjouksen hyväksyminen tuli julki.

Musk haluaa sallia kaikenlaisen kirjoittelun

Jos Muskista tulee Twitterin ainoa omistaja, on todennäköistä, että yhteisöpalvelu alkaa sallia melkein minkälaista kirjoittelua tahansa.

Musk on kertonut julkisesti, että hän kannattaa niin sanottua sananvapausabsolutismia. Sen mukaan kaikkien mielipiteiden olisi saatava tulla kuulluksi. Musk on ollut kriittinen esimerkiksi Twitterin moderointipäätöksiä kohtaan.

– Sananvapaus on toimivan demokratian kivijalka, ja Twitter on virtuaalinen kylätori, jossa keskustellaan ihmiskunnan tulevaisuudelle merkittävistä kysymyksistä, Musk kirjoitti maanantaina Twitterissä.

Helsingin yliopiston viestinnän dosentti Janne Matikainen arvioi STT:n haastattelussa, että Muskin sananvapausajattelu perustuu epärealistiseen idealismiin.

– Hänen ajattelussaan kaikki mielipiteet ovat yhtä arvokkaita, ja kaiken sallimalla luodaan hyvää yhteiskunnallista keskustelua ja parhaat ratkaisut ongelmiin. Oikeassa elämässä asiat eivät kuitenkaan mene niin, sillä kaikki eivät käytä sananvapauttaan parhaalla mahdollisella tavalla, Matikainen sanoo.

Euroopan unioni vaatii eurooppalaisen lainsäädännön noudattamista vastaisuudessakin

Sosiaalisen median alustoja on kritisoitu Matikaisen mukaan jo pitkään esimerkiksi valeinformaation, propagandan ja vihapuheen sallimisesta. Nämä kaikki saisivat levitä vapaasti vastaisuudessakin, jos Musk saa tahtonsa läpi.

Monet valtiot ovat halunneet lisätä sosiaalisten medioiden sääntelyä. Euroopan unioni varoitti uutistoimisto AFP:n mukaan tänään Muskia, että Twitterin tulee noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä vastaisuudessakin.

– Twitterin tulee noudattaa niitä eurooppalaisia säännöksiä, joita ei ole Yhdysvalloissa, Euroopan unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton kertoi AFP:lle.

Matikainen arvioi, että Muskin sananvapausabsolutismi voi muutenkin törmätä eri maiden sananvapaus- ja sensuurilainsäädäntöihin.

– Miten Muskin johtama Twitter voisi toimia esimerkiksi Kiinassa, jossa on tarkat sensuurilait?

Vähemmistöt voivat joutua hiljennetyiksi, jos rajoja ei ole

Muskin ajama täydellinen sananvapaus voi olla haitaksi myös haavoittuvassa asemassa oleville vähemmistöryhmille.

Amnesty Internationalin tekniikkaosasto AmnestyTechin johtaja Rasha Abdul-Rahim kirjoitti maanantaina Twitterissä, että järjestö on huolestunut ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta.

– Twitterillä on velvollisuus puolustaa ihmisoikeuksia omistajasta riippumatta, Abdul-Rahim kirjoitti.

Hän on huolestunut, että Twitter saattaisi heikentää pelisääntöjä, joilla on tarkoitus suojella palvelun käyttäjiä esimerkiksi vihasisällöltä.

– Twitter ei saa sulkea silmiään väkivaltaiselta ja loukkaavalta puheelta, varsinkin siltä, joka osuu suhteettomasti eniten esimerkiksi naisiin ja muunsukupuolisiin, hän kirjoittaa.

Abdul-Rahimin huoleen on Matikaisen mielestä helppo yhtyä.

Jos kaikenlainen vihapuhe vähemmistöjä ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä kohtaan sallitaan, se voi Matikaisen arvion mukaan johtaa näiden ryhmien hiljentämiseen verkossa. Ihmiset eivät välttämättä uskalla ilmaista itseään Twitterissä painostuksen vuoksi.

– Vihapuhetta ei pitäisi sallia kaiken moraalin ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Sen salliminen on outo käsitys sananvapaudesta, Matikainen sanoo.

”Jos Elon Musk päättäisi huomenna haluavansa sulkea Twitterin viikoksi, hän voisi tehdä sen”

Twitterin kaltaiset sosiaalisen median palvelut ovat Matikaisen mukaan hyvin vaikutusvaltaisia. Samalla ne eivät kuulu perinteisen median sääntelyn piiriin, eikä niissä tehtäviä julkaisuja valvota samalla tavalla.

– Tulevien kauppojen jälkeen valta Twitterissä keskittyy jatkossa ehkä vain yhdelle ihmiselle. Se on hyvin arveluttavaa, sillä samalla kaikki tämä valta kasaantuu hänen ympärilleen, Matikainen sanoo.

Someyhtiöt ovat Matikaisen mukaan ylikansallisia toimijoita, mutta niiden sisällä käytävät keskustelut ovat hyvinkin paikallisia. Esimerkiksi Twitterissä suomeksi käydyt keskustelut koskevat lähinnä vain suomalaisia.

– Voiko Musk sitten määritellä yksimielisesti tulevaisuudessa, miten suomalaiset keskustelevat Suomea koskevista asioista omalla äidinkielellään Twitterissä? Sekin tuntuu arveluttavalta.

Myös Syracusen yliopiston viestintäoikeuden apulaisprofessori Kyla Garrett-Wagner muistutti AFP:n haastattelussa, että Twitter-vallan keskittäminen Muskille ei ole voitto sananvapaudelle.

– Jos Elon Musk päättäisi huomenna haluavansa sulkea Twitterin viikoksi, hän voisi tehdä sen.

Matikainen: Twitterin tulevaisuutta on vaikea ennustaa

Matikainen ei ole innostunut Muskin täysin avoimesta sananvapauspolitiikasta. Hän ei kuitenkaan kannata myöskään tiukkoja rajoja sille, mitä Twitterissä saa sanoa.

– En osaa sanoa, mihin ne rajat pitäisi asettaa. Laaja sananvapaus on kuitenkin tärkeää, Matikainen sanoo.

– Monet yrittävät kuitenkin piiloutua sananvapauden taakse välttääkseen vastuunkannon omista lausunnoistaan.

Muskin omistus voi olla Matikaisen mielestä hyvä asia, jos miljardööri lisää resursseja Twitterin kehittämiseen sekä valeinformaation kitkemiseen ja ihmisoikeuksien tukemiseen alustalla. Matikainen ei kuitenkaan usko, että Musk tulee tekemään mitään merkittäviä muutoksia tähän suuntaan ainakaan lähitulevaisuudessa.

Alustan tulevaisuutta Muskin hallinnon alla on Matikaisen mukaan joka tapauksessa vaikea ennustaa.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että Twitterissä on kaikesta huolimatta myös paljon hyvää. Esimerkiksi Ukrainan sodan aikana se on ollut merkittävä tiedonvälityksen kanava propagandan lisäksi.

Rasmus Ekström

STT

