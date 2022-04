”En edes halua kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos Marine Le Pen olisi voittanut” – Macronin kannattajat juhlivat voittoa Eiffel-tornin edustalla

Ranskan ja Euroopan unionin liput liehuivat Eiffel-tornin edustalla, kun Emmanuel Macronin kannattajat kerääntyivät sunnuntai-iltana juhlimaan presidentinvaalien ratkeamista.

Grace Batibuka, Vanessa Batibuka ja Divine Kapondo kertoivat tukeneensa Macronia läpi presidentinvaalikampanjan.

Ennen tulosten ratkeamista heillä ei ollut epäillystäkään Macronin voitosta.

– Ei huolta ollenkaan, Grace Batibuka vakuutti.

Pariisissa vierailleet Ian ja Carol Sellars halusivat tulla tukemaan läsnäolollaan Macronia, vaikka heillä ei ole Ranskan kansalaisuutta, eivätkä he saaneet äänestää vaaleissa.

– Olemme nähneet Britanniassa, miten huonosti oikeisto hoitaa poliittisia asioita ja meidän mielestämme Macron on paljon parempi, koska hän tulee puoluekentän keskeltä, Ian Sellars sanoi.

– Macronhan on käyttänyt meitä esimerkkinä: brexit meni läpi, koska ihmiset olivat liian hitaita äänestämään eivätkä tajunneet mitä tulee tapahtumaan, Carol Sellars kuvaili.

Ranskan lipun kanssa Eiffel-tornin edustalla tanssinut Marc Escudier oli silminnähden onnellinen, että Macronille ennustettiin 58 prosentin äänisaalista.

– En edes halua kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos Marine Le Pen olisi voittanut, Escudier sanoi STT:lle.

Escudier toivoo, että Macron pystyy jatkamaan seuraavien viiden vuoden aikana vaikuttavaa politiikkaa Euroopan tasolla.

– Näemme Ukrainan sodassakin, että eurooppalainen taso on se taso, jolla pitää puuttua asioihin, Escudier sanoi.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: