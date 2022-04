Epävarmuus taloudesta kasvanut suomalaisten keskuudessa, kertoo Finanssialan kysely

Epävarmuus taloudesta on kasvanut suomalaisten keskuudessa, kertovat Finanssialan kansalaiskyselyn tulokset. 45 prosenttia suomalaisista on pidentänyt harkinta-aikaansa tai luopunut kokonaan investointisuunnitelmistaan kuluttajahintojen ja korkojen nousun tai maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Suunnitelmat koskivat esimerkiksi asunnon tai vapaa-ajan asunnon ostamista tai remontointia.

Kuitenkaan puolet suomalaisista ei ole muuttanut omia investointisuunnitelmiaan lainkaan.

Nuoremmat ikäluokat ja naiset vastasivat muita useammin, että kuluttajahintojen ja korkojen nousu on vaikuttanut heidän investointisuunnitelmiinsa.

Koronan kerrottiin vaikuttaneen sotaa enemmän kuluttamiseen

Kansalaiskyselyn vastaajista 43 prosenttia arvioi, että Suomi on maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta edelleen houkutteleva ja turvallinen investointi- ja sijoituskohde. Viidennes vastaajista oli kuitenkin eri mieltä.

Kyselyssä koronan koettiin vaikuttaneen kulutuskäyttäytymiseen Venäjän hyökkäyssotaa enemmän.

Norstatin toteuttamaan kyselyyn vastasi 2 000 ihmistä huhtikuussa.

Finanssiala ry on etujärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia vakuutusyhtiöitä, pankkeja, rahasto- ja rahoitusyhtiötä sekä arvopaperinvälittäjiä.

Emmi Tilvis

STT

