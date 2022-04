Etelä-Afrikassa etsitään epätoivoisesti kymmeniä tulvan jäljiltä kateissa olevia ihmisiä

Etelä-Afrikassa poliisi, armeija ja vapaaehtoiset ovat laajentaneet etsintöjään myrskyn ja tulvien jäljiltä kadonneiden kymmenien ihmisten löytämiseksi.

Maan rannikkokaupunkiin Durbaniin iskeneessä myrskyssä tiedetään kuolleen lähes 400 ihmistä.

Ennennäkemättömät tulvat vaikuttivat lähes 41 000 ihmiseen ja jättivät jälkeensä mittavia tuhoja. Asiantuntijoiden mukaan joillekin alueille satoi kahden vuorokauden aikana yli 450 millimetriä vettä, eli lähes puolet Durbanin vuotuisesta sademäärästä.

Perjantaina kateissa oli edelleen useita kymmeniä ihmisiä. Etsintöjä on uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajien mukaan tehty esimerkiksi autoilla ja helikoptereilla.

Tilanne on yhä epätoivoisempi, sillä ihmiset ovat olleet kateissa jo useita päiviä. Erään vapaaehtoisjärjestön johtaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että vapaaehtoiset olivat torstaina onnistuneet löytämään ainoastaan ruumiita.

Tuhansia myrskyn vuoksi kodittomaksi jääneitä majoittuu nyt eri puolille kaupunkia järjestetyissä hätämajoituksissa.

Zimbabwen presidentti Cyril Ramaphosa on julistanut alueelle poikkeustilan avustusrahoituksen järjestämiseksi.

Etelä-Afrikan sääpalvelu on varoittanut pääsiäisviikonlopun ukkosmyrskyistä ja paikallisista tulvista.

STT

