Etelä-Afrikkaa moukaroineet sateet ja tulvat ovat helpottamaan päin – tulvissa kuolleiden määrä noussut yli 440:n

Tulvien kurittamassa Etelä-Afrikassa sateet pääsivät hellittämään sunnuntaina ja pelastustoimintaa päästiin lisäämään aiemmasta. Maan rannikkokaupunkiin Durbaniin aiemmin tällä viikolla iskeneen myrskyn kuolonuhrien määrä oli noussut viikon päätteeksi jo yli 440:n.

Ainakin 63 ihmistä on edelleen kateissa ja heidän pelätään menettäneen henkensä tulvavesien myötä. Sunnuntaihin mennessä yhteensä 443:n tiedettiin menettäneen henkensä myrskyn ja sen aiheuttamien tulvien takia.

Etelä-Afrikan sääpalvelun mukaan sateiden pitäisi loppua 3,5 miljoonan asukkaan Durbanin alueella viikon puoliväliin mennessä.

Valtaosa henkilövahingoista sattui juurikin Durbanissa. Satamakaupunki on tärkeä talouskeskittymä ja muun muassa rantojensa vuoksi myös merkittävä turistikohde.

Osa kaupungista on ollut vailla vettä maanantaista lähtien tulvien tuhottua infrastruktuuria. Lisäksi lukuisten sairaaloiden ja yli 500 koulun kerrotaan tuhoutuneen.

Ennennäkemättömät tulvat ajoivat yli 40 000 ihmistä kodeistaan ja jättivät jälkeensä mittavia tuhoja. Voimalliset tulvat ja maanvyörymät veivät mukanaan niin taloja kuin ihmisiäkin.

Etelä-Afrikan hallinto on ilmoittanut jo ainakin miljardin randin eli noin 63 miljoonan euron hätäapupaketista tulvatuhojen vuoksi.

Tulvien voimakkuus tuli yllätyksenä Etelä-Afrikalle. Asiantuntijoiden mukaan joillekin alueille satoi kahden vuorokauden aikana yli 450 millimetriä vettä eli lähes puolet Durbanin vuotuisesta sademäärästä.

Asiantuntijat ovat varoittaneet tulvien ja muiden äärimmäisten sääilmiöiden muuttuvan jatkossa aiempaa voimakkaimmiksi ja yleisemmiksi, kun maapallo lämpenee ilmastonmuutoksen vuoksi.

