Etelä-Suomen Sanomat: Matti Vanhanen toivoo Ahvenanmaalta aloitetta suomalaisten joukkojen sijoittamisesta saarille

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) toivoo Ahvenanmaalta aloitetta suomalaisten sotilaiden sijoittamisesta saarille, kertoo Etelä-Suomen Sanomat (ESS). Vanhanen puhui aiheesta sunnuntaina Lahdessa keskustan järjestämässä yleisötilaisuudessa.

ESS:n mukaan Vanhanen sanoi, että puolustuksen järjestämisen kannalta olisi eduksi, että Ahvenanmaalla olisi pysyvästi suomalaisia joukkoja, koska Suomella on joka tapauksessa velvollisuus puolustaa Ahvenanmaata.

Vanhanen sanoo, ettei ole itse ehdottamassa Ahvenanmaan erityisaseman muuttamista.

– Aloitteen pitäisi mieluummin tulla Ahvenanmaalta, jonka itsehallinto täyttää sata vuotta. Olen menossa kesäkuussa sinne vierailulle. Jospa he silloin tekisivät ehdotuksen, Vanhanen sanoi ESS:n mukaan.

Vanhanen sanoi myös, että Ahvenanmaan erityisasema demilitarisoituna alueena, jonka aseettomuutta Venäjä valvoo, ei estä Suomea liittymästä sotilasliitto Natoon.

Kansainvälisen sopimuksen mukaan Ahvenanmaa on demilitarisoitu rauhan aikana ja puolueeton sodan aikana. Demilitarisoinnin historia ulottuu 1800-luvulle saakka.

https://www.ess.fi/paikalliset/4564273

STT

Kuvat: