EU-Kiina-huippukokous järjestetään tänään – EU odottaa Kiinalta toimia Venäjän painostamiseksi

Euroopan unioni järjestää tänään Kiinan kanssa virtuaalisen huippukokouksen. Kokouksessa käsitellään Kiinan suhteita Venäjään sodan aikana sekä Kiinan haluttomuutta tuomita Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Videokonferenssiin osallistuvat Kiinan presidentti Xi Jinping, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.

– Kokouksessa keskitytään siihen, millaisen roolin toivomme Kiinan ottavan. Kehotamme sitä yksiselitteisesti olemaan kansainvälisen oikeuden periaatteiden puolella ja kohdistamaan Venäjään kaiken tarvittavan vaikutusvallan ja painostuksen, sanoi Ranskan eurooppaministeri Clement Beaune.

EU:ssa jotkut ovat huolestuneita mahdollisesta Kiina-Venäjä-blokin muodostumisesta Yhdysvaltoja, EU:ta sekä muita länsimaita vastaan.

Aiempina vuosina EU-Kiina-huippukokouksissa on keskitytty kauppasuhteiden kehittämiseen, mutta kokouksen luonne muuttui Ukrainan sodan myötä. Myös aiemmin suhteita ovat varjostaneet esimerkiksi Kiinan ihmisoikeusrikkomukset ja erityisesti sen uiguurivähemmistön kohtelu.

”Kiinan asenteella on suuri merkitys”

Nimettömänä pysytellyt, kokouksen järjestäjiin kuuluva EU-viranomainen totesi uutistoimisto AFP:lle, että Kiinan asenteella on suuri merkitys Ukrainan konfliktin ratkaisemisessa.

– Sillä, käyttääkö Kiina vaikutusvaltaansa tulitauon saamiseksi ja humanitääristen käytävien avaamiseksi vai auttaako se Venäjää kiertämään pakotteet, on hyvin konkreettinen merkitys, hän sanoi.

AFP:n mukaan Kiinan ulkoministeriön edustaja ei kuitenkaan maininnut Ukrainaa nimeltä, kun häneltä kysyttiin, mitä Kiina odottaa huippukokoukselta.

– Kansainvälinen tilanne on epävakaa ja epävarmuus on lisääntynyt. Kiina ja EU ovat kaksi tärkeää voimaa maailmanrauhalle, ulkoministeriötä edustava Wang Wenbin sanoi.

STT

