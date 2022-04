EU-maat keskustelevat tänään uusista pakotteista Venäjää vastaan

Brysselissä EU-maiden suurlähettiläät keskustelevat tänään uusista pakotteista Venäjää vastaan. EU-komissio esitteli eilen ehdotuksensa uudeksi pakotepaketiksi, johon sisältyisi muun muassa kivihiilen tuontikielto.

Kyseessä on EU:n viides pakotepaketti. Aiempien pakotteiden kohteina ovat olleet muun muassa venäläiset oligarkit, venäläispankit sekä erilaiset vientituotteet.

Paineet pakotteiden laajentamiselle ovat viime päivinä kasvaneet muun muassa Butshan kaupungista paljastuneiden hirmutekojen vuoksi.

Pakotteista päättäminen on jäsenmaiden vastuulla.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin eilisen esittelyn mukaan uusi pakotepaketti olisi kuusiosainen. Kivihiilen tuontikiellon lisäksi siihen sisältyisi venäläispankkeihin kohdistuvia toimia, EU-satamien sulkeminen venäläisiltä aluksilta, uusia vienti- ja tuontikieltoja sekä joukko muita kohdennettuja toimia.

Von der Leyenin mukaan kivihiilen tuontikielto vie yhden merkittävän tulonlähteen Venäjältä, sillä tuonti vastaa noin neljää miljardia euroa vuodessa.

Ennen tätä EU ei ole vielä puuttunut pakotteissaan venäläiseen tuontienergiaan. Kivihiilen lisäksi Venäjä myy Eurooppaan maakaasua ja öljyä.

Venäläisestä fossiilienergiasta irtautuminen on kuitenkin ollut vaikea kysymys, sillä osa EU-maista on varsin riippuvaisia venäläisenergiasta. Esimerkiksi 40 prosenttia unionin maakaasusta tulee tuontina Venäjältä.

Öljyn tuontikieltoa myös väläytelty

Von der Leyenin mukaan nyt julkistettujen ehdotusten lisäksi komissio valmistelee lisätoimia, joihin sisältyisi myös öljyn tuontikielto.

Tiistaina ennen komission ehdotuksen julkistusta Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian ehti kommentoida, että uusimpaan pakotepakettiin olisi sisältymässä sekä kivihiili että öljy.

– Ranska ja Saksa työskentelevät yhdessä määritelläkseen uuden paketin, johon öljyn ja kivihiilen on määrä sisältyä, Le Drian sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Suomi on kannattanut pakotteiden laajentamista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toisti tiistaina aamupäivällä kehysriihen alkaessa kantansa siitä, että venäläisestä energiasta tulisi irtaantua niin pian kuin mahdollista.

Marin on myös aiemmin vaatinut, että EU:n tulisi lopettaa sodan rahoittaminen. Ostamalla energiaa Venäjältä EU-maat käytännössä rahoittavat Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

Heta Hassinen

STT