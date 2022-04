EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat Luxemburgissa – keskustelussa Venäjän hyökkäys Ukrainaan

EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään Luxemburgiin. Kokouksen yhtenä pääaiheena on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. EU:n ulkoministerit käyvät myös epävirallisen keskustelun Islannin ja Norjan ulkoministerien kanssa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) osallistuu kokoukseen Luxemburgissa.

Kokouksena toisena pääaiheena on EU:n uusi Global Gateway -strategia. Strategian tavoitteena on laajentaa EU:n yhteyspolitiikkaa globaalille tasolle ja tukea kestävien yhteyksien kehittymistä digitaali-, energia- ja kuljetusaloilla.

Global Gatewayn kautta kanavoidaan EU:n rahoitusta infrastruktuuriprojekteihin maailmanlaajuisesti.

Lisäksi ministerien on määrä keskustella Malin ja Sahelin tilanteesta, Länsi-Balkanista ja Libyasta.

