EU-parlamentin puhemies Metsola matkaa Kiovaan

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kertoi yöllä Twitterissä olevansa matkalla Kiovaan. Tviittinsä yhteyteen Metsola liitti valokuvan ja tekstinsä jatkeeksi Ukrainan sinikeltaista lippua esittävän emojin.

Metsolan tviittiin ovat vastanneet kiittäen useat europarlamentaarikot, muun muassa kokoomusmeppi Petri Sarvamaa, joka toteaa Metsolan matkan olevan äärimmäisen tärkeä.

Metsolan tiedottaja kertoo Politico-lehdelle, että puhemiehen aikeena on viedä Ukrainaan tuen ja toivon viesti Euroopan parlamentin puolesta.

Ennen Metsolaa Kiovassa ovat Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen vierailleet ainakin Puolan, Slovenian ja Tshekin pääministerit sekä Viron, Latvian ja Liettuan parlamenttien puhemiehet. Metsola on EU:n toimielinten johtajista ensimmäinen, joka suuntaa Kiovaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin pyytänyt maataan tukevia johtajia vierailemaan Kiovassa solidaarisuuden osoituksena.

– Nyt enemmän kuin koskaan Ukraina katsoo Euroopan unionia määränpäänään. Meidän tulee vastata rehellisesti, mutta myös tarjota heidän kipeästi kaipaamaansa toivoa. Jokaisella maalla on luonnollisesti oma polkunsa ja se voi olla monimutkainenkin, mutta Ukrainan eurooppalaisesta tulevaisuudesta ei pitäisi olla epäilyksiä, sanoi Metsola EU-maiden johtajille huippukokouksessa viime viikolla pitämässään puheessa.

Ukraina on pyytänyt EU-jäsenhakemuksensa pikaista käsittelyä, mutta EU ei ainakaan toistaiseksi ole luvannut maalle pikakaistaa unionin jäseneksi.

Maltalainen Metsola edustaa keskustaoikeistolaista EPP-ryhmää. Metsolalla on vahva side Suomeen, sillä hänen puolisonsa on suomalainen.

Juttua on korjattu klo 10.49: Poistettu virke, jonka mukaan Politicon toimittaja kertoo Metsolan olevan ensimmäinen länsieurooppalainen johtaja, joka matkustaa Kiovaan. Asia on korjattu myös kuvatekstissä.

Kirsti Karttunen

STT

Kuvat: