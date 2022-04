Euroalueen inflaatio kiihtyi uuteen ennätykseen

Euroalueen inflaatio kiihtyy maaliskuussa uuteen ennätykseen eli 7,5 prosenttiin, kertoo EU:n tilastoviranomainen Eurostat pikaennakossaan. Edellinen kaikkien aikojen ennätys on helmikuulta, jolloin euroalueen inflaatio oli 5,9 prosenttia.

Suurin syy hintojen nousuun on energian raju kallistuminen. Energian hinnat ovat euroalueella nousseet liki 45 prosentin tahtia verrattuna vuodentakaiseen.

Ruoka, alkoholi ja tupakka kallistuivat viiden prosentin vauhtia.

Suomen inflaatio on Eurostatin mittarilla hiukan keskitasoa alempi eli 5,6 prosenttia. Korkeimmat luvut tilastoitiin Baltian maissa. Liettuassa noteerattiin 15,6 prosentin lukema.

Euroopan keskuspankin (EKP) inflaatiotavoite on keskimäärin kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Toisin kuin Yhdysvaltojen keskuspankki Fed, EKP ei ole ollut vielä valmis nostamaan ohjauskorkoja inflaation hillitsemiseksi.

