Euroopan pörssiviikko päättyi selvään nousuun

Helsingissä ja muuallakin Euroopassa pörssiviikko päättyi perjantaina nousutunnelmissa.

Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi noin 1,8 prosenttia plussan puolelle. Pörssi avautui Helsingissä perjantaina noin prosentin nousuun, ja päivä jatkui nousujohteisena.

Kaikkien Helsingin kymmenen vaihdetuimman yhtiön osakkeet vahvistuivat perjantaina.

Lontoon pörssissä nousua tuli perjantaina 1,6, Frankfurtissa 1,5 ja Pariisissa 1,3 prosenttia.

Analyytikoiden mukaan nousun takana on ainakin Yhdysvaltain dollarin kallistuminen euroon ja puntaan nähden, mikä taas on seurausta Yhdysvaltain keskuspankin kiristyvästä korkopolitiikasta. Punnan arvo suhteessa dollariin on laskenut alimmalle tasolleen lähes puoleentoista vuoteen.

Myös Yhdysvalloissa pörssi avautui perjantaina vajaan prosentin nousuun.

STT

Kuvat: