EU:ssa päästy sopuun laista, joka puuttuu kiellettyyn sisältöön verkossa

Euroopan unionissa on varhain lauantaina päästy sopuun digitaalisia palveluja koskevasta laista.

Lain tavoitteena on varmistaa tiukemmat seuraukset alustoille ja verkkosivustoille, joilla julkaistaan kiellettyjä sisältöjä. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi vihapuhe, disinformaatio ja kuvat lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Laki on osa suurempaa digipakettia, jonka komissio esitteli alkujaan joulukuussa 2020. Paketin tarkoitus on säädellä digijättejä. Aiemmin tänä vuonna unionissa saavutettiin sopu digitaalisia markkinoita koskevasta laista.

STT

Kuvat: