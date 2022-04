Filippiinien myrskytuhojen uhriluku noussut jo yli sadan

Filippiineillä ainakin 115 ihmistä on kuollut maanvyöryissä ja tulvissa, kun trooppinen myrsky Megi iski Kaakkos-Aasian saarivaltioon.

Useita ihmisiä on yhä kateissa, joten uhriluvun pelätään nousevan.

Trooppinen myrsky Megi saapui saarivaltioon viikonloppuna. Sen vuoksi on jouduttu evakuoimaan kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Myrsky koetteli etenkin saarivaltion keskiosassa sijaitsevaa Leyten maakuntaa, jossa maanvyöryt tuhosivat kokonaisia taloja ja kyläyhteisöjä.

Myrskyt ovat Filippiineillä yleisiä. Tutkijat ovat varoittaneet, että myrskyt voivat muuttua yhä voimakkaammiksi ilmastonmuutoksen myötä.

STT

