Floridassa valmistautunut olympiakippari Filppula innolla MM-joukkueeseen – vahva ja ehyt kausi sai jatkamaan uraa

Olympiakultaa voittaneen Leijonien kapteeni Valtteri Filppula liittyi MM-kisoihin valmistautuvaan ryhmään maanantaina. Filppula lensi Suomeen lauantaina Yhdysvalloista, jossa jääkiekkoilija valmistautui huolella tulevaan Floridan Tampassa jopa golf- ja tenniskentällä.

– Kotikisat motivoivat tosi hyvin. Niihin pääseminen on superjuttu, Filppula puhkui intoa STT:lle pääsiäisen kynnyksellä antamassaan haastattelussa.

Päätös paluusta kiekkokaukaloon oli Filppulalle helppo. Kausi ilman MM-kisoja olisi torso. Syksyhän osoittautui poikkeukselliseksi, kun pelit eivät 16:n NHL-kauden jälkeen jatkuneetkaan taalaliigassa vaan Sveitsissä.

– Tiesin haluavani vielä pelata. Odotin innolla diiliä Geneveen. Peli lähti siellä hyvin liikkeelle, ja sitten tulikin Karjala-turnaus, Filppula muistelee.

– Leijonien marraskuun kotiturnaus meni mallikkaasti, ja sitten tulikin jo kutsu olympialaisiin.

MM-joukkueeseen liittyminen veti Filppulaa Floridasta kuin magneetti.

– Nyt on kiva jo päästä mukaan, taukoa on kestänyt sen verran, Filppula vahvistaa.

– Pääsen jäälle ja pelaamaan treenipelejä hyvin huilanneena. Jaksotus on ollut hyvä.

”Onhan Jokerien tilanne tosi erikoinen”

Yksi kuluvan jääkiekkokauden puheenaiheista on ollut Jokerit. Nyt helsinkiläisseura on isojen muutosten edessä, kun esimerkiksi sen pelaamisesta ensi kaudella missään liigassa ei ole mitään tietoa.

– Onhan Jokerien tilanne tosi erikoinen. Saapa nähdä, mitä tulee tapahtumaan, Filppula aprikoi.

Tuorein Jokerien uutisoima fakta on se, että GM Jari Kurri on koonnut kaikki seuraosakkeet itselleen. Se kielii tulevasta uudesta omistusjärjestelystä – onkohan tarkoitus saada seuran taakse laaja rintama entisiä Jokerien tähtipelaajia?

– En ole kovin hyvin kartalla siitä, mitä on viritteillä. Jos siellä jotakin on, niin itse en ole mukana ollut, Filppula väistää.

Ensimmäiset kiekkoaakkosensa Filppula oppi vantaalaisessa EVU:ssa. Sitä seurasi läpimurto kansainväliselle tasolle ja aina NHL:ään Jokerien kautta.

– Toivon, että Jokerit pääsisi pelaamaan Suomessa Liigaan, Filppula toteaa.

– Jokerit oli iso juttu Liigassa ja HIFK:n rakas vastustaja. Minullakin on hienoja kokemuksia Jokereista, Filppula ynnää vielä.

Iso päätös – ura jatkuu

Haastattelun lopussa Filppula tarjoilee skuupin. Filppulan, 38, ura näet jatkuu ensi kaudellakin.

– Haluan jatkaa pelaamista edelleen – ensi kaudellakin, Filppula paljastaa.

Yksi merkittävä tekijä on ollut koko sesongin sujuminen.

– On ollut tosi mukava pelata tämä kausi ilman loukkaantumisia, Filppula taustoittaa.

Sveitsissä Geneven paidassa tähtisentteri pelasi 48 runkosarjapeliä pistein 19+28=47. Voisi kuvitella, että maajoukkueessakin onnistumisen jälkeen paluu NHL:ään saattaa tulla kyseeseen – ehkä jopa Tampaan, jossa Filppula pelasi 2013-17.

Floridassa Filppula ehti valmistautua Leijonien MM-kotikisoihin reilun viikon.

– Tampassa meillä on edelleen koti. Tämä on tuttu paikka tulla ja siinä mielessä helppoa pakata vaan vähän vaatteita mukaan, Filppula naurahtaa.

Suomen MM-joukkue saa riveihinsä vahvasti auringon alla latautuneen pelaajan.

– Suurin juttu Floridassa on sää. Ja kun olen intohimoinen tenniksen ja golfin suhteen, niin täällä pääsee niitä harrastamaan ympäri vuoden. Aurinko tuo hymyn huulille, Filppula myhäilee.

Tomi Siren

STT

Kuvat: